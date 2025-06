2 Giugno: Origini e Significato della Festa della Repubblica Italiana

Il 2 giugno è una data fondamentale per l'Italia, poiché segna la nascita della Repubblica Italiana. In questo giorno, celebriamo la scelta di oltre 25 milioni di cittadini che nel 1946 hanno deciso di abbandonare la monarchia per abbracciare un nuovo inizio democratico. Scopriamo insieme le origini e il significato di questa importante festa.