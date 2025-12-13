Ballando con le stelle, semifinale del 13 dicembre: gara decisiva e Telethon protagonista

Serata cruciale per Ballando con le stelle, in onda stasera, sabato 13 dicembre, in prima serata su Rai 1. Il dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, entra nel vivo con la seconda semifinale, passaggio decisivo verso la finalissima di questa edizione.

Al termine della puntata verranno svelati i nomi dei concorrenti che, grazie al voto social, conquisteranno un posto in finale e si contenderanno la coppa. Una serata che unisce spettacolo e competizione, con coreografie studiate per convincere giuria e pubblico da casa.

Telethon e ballerini per una notte

La semifinale segna anche l’avvio ufficiale della raccolta fondi Telethon, con l’accensione del Contatore che sostiene la Fondazione Telethon nella 36ª edizione della storica maratona televisiva dedicata alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Lo spazio del Ballerino per una notte accoglie Luca Cordero di Montezemolo, chiamato a dare ufficialmente il via al Contatore Telethon. A scendere in pista, a ritmo di tango, anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, protagonisti insieme a due coppie di maestri. I due ex tennisti, leggendari vincitori della Coppa Davis 1976, sono oggi volti noti del commento sportivo e dei social, apprezzati per ironia e racconti sul tennis moderno.

Coppie in gara e giuria

Dopo le eliminazioni definitive di Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella, e il ripescaggio di Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, accedono alla seconda semifinale le coppie: Fabio Fognini con Giada Lini, Rosa Chemical con Erica Martinelli, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Martina Colombari con Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca.

Le esibizioni saranno valutate dalla giuria capitanata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al loro fianco tornano i Tribuni del popolo: Rossella Erra, insieme a Sara Di Vaira e Matteo Addino, con la possibilità di intervenire sulle votazioni e ribaltare alcune decisioni.

Il verdetto finale su eliminazioni e promozioni resta affidato al pubblico da casa, chiamato a votare attraverso i profili social ufficiali di Ballando con le stelle. Confermata anche la presenza di Alberto Matano, nel ruolo di principe del tesoretto.