Ballando con le Stelle del 6 dicembre: semifinale e atteso ripescaggio

Ballando con le Stelle torna questa sera, sabato 6 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con la prima semifinale, guidata da Milly Carlucci insieme al campione olimpico Massimiliano Rosolino.

Per lo spazio dedicato al Ballerino per una notte salirà sul palco Rocco Hunt, cantautore e rapper, attualmente coach a The Voice Senior insieme a Clementino. Interpreterà il brano Oh Ma e si esibirà in una coreografia con tutte le maestre del programma.

Nella puntata del 29 novembre la vittoria è andata ad Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno conquistato anche un posto tra i semifinalisti. Continuano la corsa al titolo Fabio Fognini con Giada Lini, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Martina Colombari con Luca Favilla, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Rosa Chemical con Erica Martinelli.

Spazio anche al ripescaggio, che offrirà a una delle coppie eliminate la possibilità di tornare in gara con una nuova esibizione. Grande attesa per il possibile rientro di Francesca Fialdini, fuori da settimane a causa di problemi al piede e alle costole, che dovrebbe tornare in pista insieme a Giovanni Pernice.

A valutare le performance sarà la giuria capitanata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

A incidere sulla classifica ci saranno anche i tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, chiamati a contestare o ribaltare i voti della giuria premiando i concorrenti più penalizzati.

Il verdetto definitivo spetterà al pubblico da casa tramite il televoto sui social. A completare il quadro il “principe del tesoretto”, Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.