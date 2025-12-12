Milano, evacuazione alla scuola Cardano per sospetta sostanza urticante: soccorsi e controlli in corso

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Milano, dove circa cento persone tra studenti, docenti e personale scolastico sono state evacuate dall’istituto secondario di primo grado Cardano, in via Giulio Natta, a seguito della possibile presenza nell’aria di una sostanza urticante.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.30, quando all’interno della scuola alcuni presenti hanno accusato sintomi compatibili con una lieve intossicazione. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero del secondo piano dell’edificio, permettendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR

Leggi anche Fiamma Olimpica Milano-Cortina: emozione a Palazzo Mattei durante il passaggio della Torcia

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, affiancate dagli specialisti del nucleo NBCR, impegnati nelle verifiche ambientali per individuare l’origine della sostanza segnalata. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza si sono svolte senza particolari difficoltà.

Secondo quanto emerso, cinque persone hanno riportato lievi disturbi e sono state assistite dal personale sanitario del 118, senza necessità di trasporto ospedaliero.

Precedente episodio nella stessa scuola

Le attività di controllo e bonifica si sono concluse senza evidenziare ulteriori criticità. L’episodio segue un fatto analogo avvenuto ieri mattina nello stesso istituto, quando alcuni studenti avevano manifestato sintomi simili e avevano fatto ricorso alle cure dei sanitari.