Ancona, scuola evacuata per sostanza urticante: tre studenti ricoverati, venti persone assistite

Momenti di tensione questa mattina all’Istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano, in provincia di Ancona, dove una sostanza urticante è stata spruzzata all’interno dell’edificio, causando irritazioni e difficoltà respiratorie a diversi presenti. Per motivi di sicurezza, la scuola è stata immediatamente evacuata.

Tre studenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Torrette per accertamenti, mentre una ventina tra alunni e insegnanti hanno ricevuto assistenza sul posto dai sanitari della Croce Gialla. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona con il Nucleo regionale NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), che hanno utilizzato strumentazioni specifiche per verificare la presenza di sostanze anomale. Gli operatori hanno poi aerato tutti i locali per favorire la dispersione del composto.

Presenti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del gesto.