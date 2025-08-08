Cosenza – sospetta intossicazione alimentare a Diamante: muore 52enne, indagini in corso

Un uomo di 52 anni è deceduto dopo aver accusato un grave malore in seguito al consumo di un panino con salsiccia e broccoli acquistato a Diamante, in provincia di Cosenza. Il caso è emerso nelle stesse ore in cui tre persone erano state ricoverate in Terapia intensiva per una possibile intossicazione da botulino, come riportato da lacnews24.it.

Tra i ricoverati ci sono due ragazzi di 17 anni, una donna e altre quattro persone. Tutte avrebbero mangiato lo stesso panino, acquistato presso un camioncino di street food sul lungomare della cittadina tirrenica.

Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione: «Riguardo alle notizie su presunti casi di intossicazione da botulino riconducibili a un’attività ambulante del territorio, al momento non vi è alcuna evidenza certa che colleghi l’episodio a tale esercizio». Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che «sono in corso verifiche da parte degli organi competenti, che hanno effettuato campionamenti su diverse matrici alimentari e, in via cautelare, hanno disposto il blocco sanitario dell’attività».

Il sindaco ha espresso vicinanza ai pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza e alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione. Ha infine assicurato che l’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evoluzione dei fatti e a fornire aggiornamenti, invitando a mantenere prudenza per evitare ricostruzioni affrettate.