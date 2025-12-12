Logistica E-commerce: La Peak Season Interminabile di Spring GDS

Fino a qualche anno fa, il calendario della logistica era scandito da appuntamenti ben precisi: Black Friday, Natale e i saldi di gennaio. Si tratta senza dubbio di periodi molto intensi, ma racchiusi entro limiti temporali ben definiti. Oggi, invece, il ritmo si è trasformato in un flusso costante che comincia già a ottobre e prosegue fino alla fine di gennaio. Un periodo che si distingue per la sua estensione, con poche interruzioni e una richiesta sempre sostenuta.

Secondo Retail Insight Network, il tradizionale “Golden Quarter”, ovvero il periodo di maggiore attività commerciale, non corrisponde più solo al mese di dicembre. Ora si è ampliato da settembre fino alla fine dell’anno, con picchi che iniziano prima, durano di più e si manifestano in forme sempre nuove.

Leggi anche Spring GDS rivoluziona la Peak Season, l'AI al servizio dell’efficienza

Secondo KPMG, il budget medio previsto per acquisti e tempo libero durante la Peak Season 2025 raggiungerà i 967 euro a persona, con un incremento di 240 euro rispetto all’anno precedente. Il Black Friday si è ormai consolidato come l’inizio di questo periodo, ma i suoi effetti si intrecciano con altre festività e iniziative promozionali, mentre i retailer cercano di distribuire la domanda attraverso nuove offerte. Un esempio significativo è il Singles’ Day, molto popolare in Cina: da evento di sole 24 ore, oggi si è trasformato in una serie di promozioni che si estendono per diverse settimane a partire da metà ottobre.

Questa evoluzione si riflette anche in altri mercati e su molteplici appuntamenti del calendario, delineando uno scenario in cui l’alta domanda non rappresenta più un momento isolato, ma un flusso continuo che richiede una costante capacità di adattamento.Per le aziende logistiche come Spring GDS, questa trasformazione ha rivoluzionato non solo le modalità operative, ma anche l’organizzazione interna delle risorse. Si ricorre a turni tripli a rotazione, team potenziati, pianificazioni che si estendono per diversi mesi e, spesso, ferie rimandate. L’obiettivo resta uno solo: assicurare che ogni consegna avvenga puntualmente, anche in un periodo in cui l’attività non conosce pause.

Questo cambiamento spinge le aziende a rivedere in profondità i propri processi interni, poiché le previsioni, un tempo basate su modelli stabili e facilmente interpretabili, oggi richiedono un livello di precisione costante e una capacità di adattamento superiore. Il prolungarsi del periodo di alta domanda rende la pianificazione di volumi e risorse più complessa che mai, ed è proprio in questo contesto che la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale, si afferma come un alleato imprescindibile.

Oggi, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, è possibile analizzare quotidianamente migliaia di ordini e generare report in tempo reale, alleggerendo il carico operativo e permettendo ai team di concentrarsi sugli eventi più critici senza rinunciare alla qualità. L’automazione non sostituisce la competenza umana, ma la supporta, contribuendo a ridurre i tempi di risoluzione e a mantenere bassi i margini di errore anche nei periodi di maggiore pressione.

L’incremento dell’attività che si registra anche nelle settimane successive al Black Friday dimostra come i tradizionali picchi non segnino più la fine della stagione di punta, ma si trasformino in un flusso continuo che ridefinisce la pianificazione logistica.Adattarsi a questa nuova realtà non significa soltanto migliorare l’efficienza, ma implica una vera e propria trasformazione culturale all’interno delle aziende: i team devono imparare a lavorare con un ritmo costante, la pianificazione richiede una flessibilità sempre maggiore e la tecnologia diventa un alleato fondamentale per mantenere il giusto equilibrio tra rapidità e qualità.

La Peak Season non è più un momento isolato, ma un nuovo scenario che mette alla prova la capacità di adattamento di tutto il settore logistico e delle persone che lo rendono possibile.