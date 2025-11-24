Spring GDS rivoluziona la Peak Season, l'AI al servizio dell’efficienza

· Persone, precisione e intelligenza artificiale sono i fattori chiave per rafforzare l’e-commerce internazionale, grazie a una logistica più intelligente e resiliente.· Un esempio concreto: Spring GDS ha creato un nuovo AI Agent, un assistente basato su intelligenza artificiale pensato per rendere i controlli operativi più rapidi e accurati.

In vista del picco di ordini previsto per Black Friday, Cyber Monday e la stagione degli acquisti natalizi, Spring GDS rinnova il suo impegno a favorire la crescita internazionale, integrando la propria esperienza operativa con le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

La Peak Season rappresenta al tempo stesso un’opportunità strategica e una sfida logistica importante per l’e-commerce internazionale. L’aumento dei volumi di spedizione, la complessità delle procedure doganali e le crescenti aspettative dei clienti richiedono precisione, rapidità e affidabilità. Spring GDS risponde a queste esigenze con soluzioni tecnologiche innovative, progettate per semplificare le spedizioni globali e garantire i più elevati standard di servizio.“Per noi di Spring GDS, l’innovazione non è solo una risposta alle sfide della Peak Season, ma un’opportunità per ridefinire gli standard della logistica internazionale,” ha commentato Gabriele Bavera, Managing Director di Spring GDS Italia. “L’intelligenza artificiale ci permette di anticipare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni su misura e una gestione più trasparente e sicura delle spedizioni. Crediamo che la vera forza risieda nell’unione tra tecnologia e competenza umana: è così che garantiamo affidabilità e supportiamo la crescita dell’e-commerce internazionale, anche nei momenti di massima intensità.”

L’Intelligenza Artificiale (AI) è oggi una risorsa fondamentale per affrontare le complessità della Peak Season. Grazie a questa tecnologia, è possibile automatizzare le operazioni ripetitive, garantire una maggiore precisione dei dati e migliorare la conformità, soprattutto nei momenti di forte domanda. L’integrazione di soluzioni AI consente all’organizzazione di ottimizzare i processi interni, permettendo ai team operativi di dedicarsi con più attenzione alle attività rivolte ai clienti, dove sono richieste competenze specialistiche e capacità di valutazione.

Spring GDS continua a mettere il cliente al centro, garantendo che l’innovazione tecnologica supporti il servizio umano, senza sostituirlo. Grazie ai vantaggi offerti dall’IA, i team possono fornire un’esperienza più reattiva, empatica e risolutiva durante i periodi di maggiore intensità.

Un esempio concreto di questa innovazione è l’AI Agent di Spring GDS: un assistente basato su intelligenza artificiale, sviluppato nell’ambito di un programma globale già avviato in alcuni paesi e destinato a essere esteso progressivamente anche ad altri mercati. Questo strumento supporta i controlli operativi garantendo maggiore rapidità e precisione.

Nel processo di consegna di Spring GDS, soprattutto per le spedizioni Delivered Duties Paid (DDP), è essenziale garantire la conformità e l’integrità dei dati. Ogni ora, XBS seleziona in modo casuale l’1% degli ordini DDP processati per sottoporli a verifica.

Questi controlli si articolano in due categorie:· Controlli dei dati, eseguiti da remoto dal team XBS· Controlli fisici, effettuati dal team operativo, che ispeziona direttamente i pacchi e carica le relative foto su un sistema condiviso per la revisione

Durante questi controlli, l’AI Agent e il team verificano con attenzione le descrizioni dei prodotti e tutte le informazioni rilevanti, come i codici HS utilizzati, i valori dichiarati, le quantità spedite e la natura non pericolosa delle merci.L’AI Agent fornisce valutazioni oggettive e uniformi, basate su dati storici, documentazione e linee guida interne. Questo strumento AI si configura come un partner affidabile, assicurando precisione, alleggerendo il carico di lavoro manuale e velocizzando il processo decisionale.Grazie all’automazione di queste attività, gli operatori possono dedicarsi maggiormente al supporto clienti e all’ottimizzazione dei processi, integrando al meglio le potenzialità della tecnologia con il valore dell’intuizione umana.

Innovazione e affidabilità durante i picchi stagionali

Durante la peak season, l’ecosistema logistico deve far fronte a un aumento della domanda e delle aspettative. Spring GDS continua a investire in soluzioni creative e basate sui dati per ridurre al minimo le interruzioni, mantenere standard di eccellenza nel servizio e offrire tranquillità ai propri clienti.

Integrando l’intelligenza tecnologica con la supervisione umana, l’azienda consolida il proprio ruolo di partner affidabile per l’e-commerce internazionale, garantendo che ogni spedizione venga consegnata con la massima puntualità e affidabilità.