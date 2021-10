Dall'e-commerce al mobile commerce: il successo in Italia

Oggi gli smartphone dominano il panorama tecnologico in Italia e non solo. Il mobile è infatti diventato fondamentale per lo svolgimento di un’ampia gamma di operazioni quotidiane, come nel caso dello shopping online, dell’informazione, del gaming e molto altro ancora. Le aziende devono dunque adeguarsi alla situazione odierna, affacciandosi sul panorama del digitale, tenendo sempre a mente che ormai la maggior parte degli utenti naviga quotidianamente da smartphone.

Il successo dell’e-commerce nel 2021

La pandemia ha causato molti danni, ma ha anche spinto la popolazione intera a effettuare acquisti online, fungendo da acceleratore per l’uso abituale degli e-commerce. La crescita del digitale viene testimoniata da un aumento degli investimenti da parte delle aziende superiore al 55%. In secondo luogo, il 2021 con tutta probabilità si chiuderà con un valore complessivo del mercato delle vendite online intorno ai 2,5 miliardi di euro.

Oggi più che mai risulta fondamentale, per un’azienda, poter vantare una presenza online concreta e un proprio shop digitale, per consentire al proprio pubblico di effettuare gli ordini e di acquistare prodotti o servizi. Di contro, è altrettanto importante che l’e-shop sia responsivo e strutturato in modo tale da permettere una facile navigazione da smartphone. Le interfacce mobile-friendly sono infatti cruciali per una questione di usabilità dei siti web, e ovviamente si tratta di una regola che vale anche per gli e-commerce. Stando alle ricerche di settore, infatti, il 51% dei consumatori digitali effettua i propri acquisti da smartphone, il che evidenzia ancora una volta l’importanza di uno shop digitale per un’azienda B2C.

I trend e gli acquisti più frequenti

Resistono alcuni must come l’elettronica di consumo e l’abbigliamento, sempre sulla cresta dell’onda quando si parla di shopping online. Naturalmente uno dei settori che ha riscosso un successo da record è stato quello del food & grocery. Basti pensare al fatto che alcuni supermercati, come Easycoop ad esempio, consentono agli utenti di fare la spesa comodamente online, per poi ricevere a domicilio i prodotti acquistati. Si tratta della prova che ad oggi, qualsiasi sia il settore dentro il quale si opera, quasi tutti i servizi al consumatore hanno la necessità di possedere uno shop o comunque una vetrina online. Per quanto riguarda il mobile commerce, a livello globale l’85% della popolazione ha acquistato almeno una volta da smartphone, mentre la quota di chi compra esclusivamente da mobile corrisponde al 14% del totale.

