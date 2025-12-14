Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: Notizie false, resto in gara e la frecciatina di Lucarelli

Barbara D’Urso conferma la sua partecipazione alla semifinale di Ballando con le stelle, smentendo le voci su un possibile ritiro dalla competizione di Rai 1. Nonostante i recenti infortuni e i dolori fisici che l’hanno accompagnata nelle ultime settimane, la conduttrice ribadisce la sua determinazione ad arrivare fino alla finale del talent show condotto da Milly Carlucci.

Nel corso della diretta della puntata di sabato sera, D’Urso ha affrontato le speculazioni sul suo futuro nello show: “Sono state scritte cose false, ma io non do importanza, volo alto”, ha dichiarato, evidenziando di non aver mai pensato di ritirarsi nonostante i dolori. “Voglio andare in finale”, ha aggiunto, rimarcando la sua voglia di proseguire la gara.

L’infortunio alla spalla è stato un tema ricorrente nelle ultime settimane: la conduttrice ha ammesso che si è “lacerato il tendine a destra” e che ha dovuto fare affidamento su antidolorifici per affrontare le prove e la messa in onda della semifinale. Collaborare con il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, le dà “passione e sinergia”, ha sottolineato.

La decisione di D’Urso di non arrendersi arriva dopo una serie di incontri difficili sul parquet di Ballando con le stelle, dove è stata spesso vista esibirsi con un tutore per sostenere le condizioni fisiche compromesse. I fan avevano espresso preoccupazione per la sua partecipazione, soprattutto dopo che la conduttrice aveva raccontato di aver passato “una notte terrificante” a causa del dolore prima della semifinale.

Durante la puntata, non è mancato un momento pungente da parte della giurata Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con un’ironia tagliente: “Parliamo di ballo che è meglio”, riportando l’attenzione alla performance sul parquet e all’esibizione in gara.

La semifinale rappresenta uno snodo cruciale nella ventesima edizione di Ballando con le stelle, con i concorrenti rimasti in gioco che cercano di conquistare un posto nella finalissima in programma il 20 dicembre. L’impegno di D’Urso, nonostante le difficoltà fisiche, continua ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media.