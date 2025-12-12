Terremoto 6.7 in Giappone al largo della costa settentrionale: revocato l'allarme tsunami
Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito oggi il Giappone, con epicentro al largo delle coste settentrionali del Paese. Dopo la scossa, le autorità hanno revocato l’allarme tsunami diramato nelle ore immediatamente successive all’evento.
Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), l’allerta era stata emessa per il rischio di onde fino a un metro lungo la costa pacifica settentrionale. Nelle rilevazioni effettuate finora, sono state registrate due onde di circa 20 centimetri in due località diverse.
Dove è stato localizzato l’epicentro
La scossa è stata localizzata a circa 130 chilometri dalla città di Kuji, nella prefettura di Iwate, sull’isola principale di Honshu. Le verifiche sul territorio sono proseguite dopo l’emissione dell’allerta, poi rientrata con la revoca del warning per tsunami.
Controlli su infrastrutture e impianti
Il sisma arriva a pochi giorni da un terremoto più forte, di magnitudo 7.5, che aveva interessato la stessa area, causando almeno 50 feriti. L’Autorità per l’energia nucleare ha comunicato che, al momento, non risultano anomalie negli impianti nucleari della regione.