Apex Legends: Adrenalina Felice caos

Giuseppe Saieva | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
apex legends

Sentite l’atmosfera allegra e festosa della stagione natalizia? Presto le Leggende potranno addobbare Olympus con il nuovissimo evento natalizio di Apex Legends: Adrenalina Felice caos, in programma dal 16 dicembre al 6 gennaio. Durante Felice caos, i giocatori potranno esplorare la versione festiva a tempo limitato della mappa Olympus, correre come renne quando le capsule sorvegliate piene di armi potentissime piovono dal cielo, ottenere nuove Jolly a tema natalizio e collezionare le sfere EVO invernali!

  • Jolly: capsule sorvegliate

    • Jolly si trasforma in una zuffa festiva quando le capsule sorvegliate toccano terra, protette da squadre di Spectre ostili a guardia del bottino. Combattete per ottenere le armi mitiche che si trovano all'interno, tra cui la Mazza Grande Slam, la Spada del potere, l'arma mitica Kraber e molto altro ancora!

  • Jolly: Olympus invernale

    • È ora di addobbare le sale con..i cadaveri dei nemici e di sentire l’adrenalina natalizia! Olympus si veste a festa nella modalità Jolly, trasformando la città fluttuante in un campo di battaglia ghiacciato: la mappa riceve un trattamento natalizio completo, incluse le sfere EVO che faranno immergere le Leggende nello spirito delle Feste, a meno che terzi incomodi facciano come il Grinch e rubino tutti i regali.

  • Nuove Jolly natalizie congelano i nemici

    • Trasformatevi in killer glaciali con le nuove Jolly create per la guerra invernale: Silenzio Flash blocca le abilità nemiche distruggendo gli scudi, Un’altra chance offre un’auto-rianimazione gratuita quando i vostri alleati mettono a segno un KO, mentre Super celle ricarica completamente il vostro scudo con una singola cella scudo.

  • Skin Leggendarie

    • Pronti per un po’ di shopping natalizio? Il negozio di Clone feste quest'anno vi offre skin leggendarie dal classico tema invernale. I giocatori possono dare sfogo ai propri istinti primordiali con le skin Fratello orso e Panda-monio di Gibraltar, diffondere gioia con la skin Atmosfera delle feste per Pathfinder, portare gli slittini con la skin Scattante per Octane e molto altro ancora!

Apex Legends: Adrenalina è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.