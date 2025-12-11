Apex Legends: Adrenalina Felice caos
Sentite l’atmosfera allegra e festosa della stagione natalizia? Presto le Leggende potranno addobbare Olympus con il nuovissimo evento natalizio di Apex Legends: Adrenalina Felice caos, in programma dal 16 dicembre al 6 gennaio. Durante Felice caos, i giocatori potranno esplorare la versione festiva a tempo limitato della mappa Olympus, correre come renne quando le capsule sorvegliate piene di armi potentissime piovono dal cielo, ottenere nuove Jolly a tema natalizio e collezionare le sfere EVO invernali!
Jolly: capsule sorvegliate
Jolly si trasforma in una zuffa festiva quando le capsule sorvegliate toccano terra, protette da squadre di Spectre ostili a guardia del bottino. Combattete per ottenere le armi mitiche che si trovano all'interno, tra cui la Mazza Grande Slam, la Spada del potere, l'arma mitica Kraber e molto altro ancora!
Jolly: Olympus invernale
È ora di addobbare le sale con..i cadaveri dei nemici e di sentire l’adrenalina natalizia! Olympus si veste a festa nella modalità Jolly, trasformando la città fluttuante in un campo di battaglia ghiacciato: la mappa riceve un trattamento natalizio completo, incluse le sfere EVO che faranno immergere le Leggende nello spirito delle Feste, a meno che terzi incomodi facciano come il Grinch e rubino tutti i regali.
Nuove Jolly natalizie congelano i nemici
Trasformatevi in killer glaciali con le nuove Jolly create per la guerra invernale: Silenzio Flash blocca le abilità nemiche distruggendo gli scudi, Un’altra chance offre un’auto-rianimazione gratuita quando i vostri alleati mettono a segno un KO, mentre Super celle ricarica completamente il vostro scudo con una singola cella scudo.
Skin Leggendarie
Pronti per un po’ di shopping natalizio? Il negozio di Clone feste quest'anno vi offre skin leggendarie dal classico tema invernale. I giocatori possono dare sfogo ai propri istinti primordiali con le skin Fratello orso e Panda-monio di Gibraltar, diffondere gioia con la skin Atmosfera delle feste per Pathfinder, portare gli slittini con la skin Scattante per Octane e molto altro ancora!
Apex Legends: Adrenalina è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.