Apex Legends: Adrenalina disponibile

Preparatevi a provare il brivido in Apex Legends: Adrenalina, la nuova stagione dell’acclamato battle royale hero, disponibile ora.

Scoprite tutta l’azione nel nuovo trailer di gameplay di questa stagione qui - https://www.youtube.com/watch?v=UkLtbMz5uz8 -

Questa nuova stagione rappresenta il momento in cui l'adrenalina sale e i giocatori si muovono come delle leggende. Raggiungete nuove vette in una Olympus aggiornata che massimizza la dinamicità, esalta il gameplay verticale e porta le strategie dei giocatori a un livello completamente nuovo!

Esplorate i 4 nuovi punti di interesse di Olympus, tra cui il vasto campus della Somers University, l'enorme Motore gravitazionale, l’epica piattaforma sospesa dello Stabilizzatore e nuove piattaforme costruite nel cantiere navale. Sono arrivati anche aggiornamenti leggendari per Valkyrie e Horizon, che prendono il volo per combattimenti aerei ancora più intensi, mentre la copertura di Rampart può essere sviluppata per una difesa più efficace.

L’Alternator ora è una micidiale arma fulminea con l’hop-up Doppio sparo: sparate con entrambe le canne contemporaneamente e guardate i nemici cadere prima ancora che capiscano cosa li ha colpiti! La nuova meccanica Scalata Potenziata aumenta la velocità dei salti da muri e sporgenze, aiutando le leggende a tuffarsi nel prossimo combattimento più facilmente che mai.

Apex Legends: Adrenalina è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.

Leggi anche Apex Legends: Adrenalina – 4 novembre