Apex Legends: Adrenalina – 4 novembre
EA e Respawn hanno pubblicato il nuovo trailer di gameplay di Apex Legends: Adrenalina, che mostra tutti i modi in cui i giocatori possono cavalcare l'onda dell'adrenalina estrema.
In questa nuova stagione, i giocatori potranno vivere emozioni ancora più intense in una Olympus completamente aggiornata, progettata per massimizzare il ritmo di gioco e portare le strategie a un livello del tutto nuovo.
Guardate il trailer completo del gameplay a questo link:
Apex Legends: Adrenalina porta con sé una serie di aggiornamenti in-game, tra cui:
La rinascita di Olympus:
Puntate sempre più in alto nella nuova versione di Olympus, ricostruita per una maggiore fluidità, un equilibrio migliore e posizioni più sicure — con l’aggiunta di 4 nuovi punti di interesse, tra cui l’immenso campus della Somers University, il gigantesco Motore gravitazionale e lo Stabilizzatore, un’epica piattaforma aerea. I giocatori possono anche tenere d’occhio il cielo grazie alle nuove piattaforme sospese nel Dockyard, che danno vita al gameplay verticale.
- Aggiornamenti delle leggende Valkyrie, Rampart e Horizon
Valkyrie è pronta a dominare il combattimento aereo:
I suoi Jet VTOL ottengono un aumento di velocità e si ricaricano tre volte più velocemente.
La sua Tempesta di Missili diventa più utile: nessun autodanno, nessun limite di altezza, e ora scansiona i nemici al momento dell’impatto e mette in cooldown le abilità passive di movimento.
Il suo Slancio etereo richiede ora un tempo di decollo più breve.
I suoi potenziamenti possono espandere i modelli dei missili, ridurre il consumo di carburante migliorando la velocità orizzontale e aumentare significativamente il tempo di decollo della sua abilità Ultimate.
Rampart isola la mappa:
La Copertura Tattica Amplificata ora si evolve con il gameplay, mentre le sue coperture guadagnano salute man mano che il livello Evo aumenta, garantiscono aumenti di velocità e includono un tetto!
I potenziamenti migliorati vanno oltre, aggiungendo ricariche veloci e munizioni infinite quando si spara da dietro la Copertura Amplificata, e rigenerando la salute delle barriere fuori dal combattimento.
Volate più in alto con i potenziamenti di Horizon:
Il suo Ascensore Tattico Gravitazionale ora ha un cooldown più breve e una maggiore velocità di sollevamento
l’abilità Ultimate Buco nero riceve una salute maggiore.
I suoi potenziamenti migliorati creano maggiori opportunità di movimento aereo: potete cadere rapidamente accovacciandovi a mezz’aria o planare fuori dagli Ascensori Gravitazionali per un maggiore controllo aereo, e ottenere cariche bonus degli Ascensori Gravitazionali quando abbattete un avversario.
Devastazione a Doppia Canna
L’Alternator ora è una micidiale arma fulminea con l’hop-up Doppio sparo! Sparate con entrambe le canne contemporaneamente e guardate i nemici cadere prima ancora che capiscano cosa li ha colpiti. L’arma perfetta per combattimenti rapidi e letali — avvicinatevi al bersaglio e sparate due colpi insieme.
Movimento senza limiti – Aggiornamenti Scalata Potenziata & Trident
La nuova meccanica Scalata Potenziata aumenta la velocità dei salti da muri e sporgenze, aiutando le leggende a tuffarsi nel prossimo combattimento più facilmente che mai.
Il Trident presenta una collisione migliorata e una salute dedicata ai veicoli (compresi gli effetti visivi), rendendoli più divertenti da guidare e più soddisfacenti da combattere nella modalità Core.
Accessori adrenalinici del pass Battaglia
Surclassate con stile la concorrenza con i nuovi oggetti cosmetici del nuovo pass Battaglia.
Apex Legends: Adrenalina sarà disponibile dal 4 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.