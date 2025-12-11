realme - promozioni imperdibili su tutta la gamma

Con l’avvicinarsi delle festività, realme celebra il Natale con nuove promozioni speciali su alcuni dei suoi dispositivi più amati e performanti. Tra le offerte più interessanti spicca il flagship realme GT 8 Pro, ora disponibile con uno sconto del 10%. Seguono la serie GT 7 e la serie realme 14 Pro con riduzioni oltre il 40% e 30% rispettivamente.

Le promozioni su questi e molti altri modelli saranno attive fino al 21 dicembre sullo store Amazon di realme .

Potenza da flagship

A guidare la promozione di quest’anno è il realme GT 8 Pro, l’ultimo flagship di realme e uno dei primi smartphone in Europa dotati della piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Con display 2K a 144Hz, luminosità di picco da 7000 nit, fotocamera con teleobiettivo periscopico da 200MP, fotocamera RICOH GR e batteria di lunga durata da 7000mAh con ricarica rapida a 120W, GT 8 Pro è pensato per chi cerca potenza, stile e innovazione.

Anche la serie GT 7 rientra nella promozione - offrendo prestazioni di alto livello e fotografia di qualità a un prezzo competitivo. Con un design elegante e un display eccezionale, la serie GT 7 resta una scelta ideale per chi cerca un’esperienza premium bilanciata e completa.

Stile smart per tutti

La serie realme 14 Pro, conosciuta per il design cangiante, il display distintivo e il sistema fotografico potenziato dall’IA, porta un tocco di eleganza alle festività. Perfetti per chi ama seguire le tendenze e per gli appassionati di fotografia, realme 14 Pro+ e 14 Pro uniscono qualità da flagship e praticità quotidiana - ora disponibili con sconti speciali per un periodo limitato durante la campagna natalizia.

Di seguito il dettaglio delle promozioni natalizie attive fino al 21 dicembre: