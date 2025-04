Da MSI promozioni imperdibili per Claw A1M

Il dispositivo da gioco portatile sarà disponibile a prezzi mai visti prima su mediaworld

MSI annuncia oggi promozioni imperdibili per MSI Claw A1M, la versione ultra-portatile del suo dispositivo per il gaming mobile. Da oggi al 10 aprile sarà infatti approfittare di sconti mai visti prima e acquistarla su mediaworld , fino a esaurimento scorte, a 449 euro mentre dall'11 al 30 aprile sarà invece disponibile al prezzo consigliato di 499 euro.

MSI Claw A1M è una console da gaming con schermo FHD da 7” a 120Hz e copertura del 100% della gamma sRGB. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core Ultra 7 155H e dalla grafica integrata Intel Arc, che insieme all’elevata durata della batteria, al disco SSD da 512 GB PCIe Gen 4 e ai 16 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz la rendono la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a giocare i propri titoli preferiti anche in mobilità.

Se la pratica custodia MSI Claw Travel Case inclusa nella confezione è pensata per avere la console a portata di mano in viaggio, il sistema operativo Windows 11 Home Advanced for Claw Ultra 7 e la scheda di rete WiFi 7, insieme alla connettività Thunderbolt 4, consentono di utilizzare questo dispositivo versatile anche come desktop replacement se necessario, non solo quindi per momenti di svago ma anche per esigenze impreviste di studio oppure lavoro.

Per maggiori informazioni, visita https://it.msi.com/

