La linea make up Vichy, una gamma di prodotti imperdibili

Per una pelle unica scopriamo le soluzioni correttive ad alta coprenza Dermablend, l’effetto lifting dalla luminosità immediata di MinéralBlend e Liftactiv Flexilift, i balsami labbra NaturalBlend …

Un trucco viso impeccabile trova nei prodotti di qualità un alleato prezioso. A garanzia di un make up viso, che permette a ogni donna di essere sempre al top, é determinante utilizzare le proposte della cosmesi nella maniera corretta, sfruttando il supporto di linee come quelle proposte da Vichy.

I trucchi Vichy: quali non perdere e perché

Una pelle curata e fresca è la base perfetta per procedere con il make up. La mattina prima di stendere il trucco è importante procedere con la fase d’idratazione, considerando i benefici di un prodotto come la Crema Reidratante Gel della linea Aqualia Thermal. Grazie alla texture in gel la crema offre la quantità d’acqua di cui necessita la pelle.

Il primer per uniformare grana e colore

Prima del fondotinta è bene stendere un primer. Per una base trucco che rasenta la perfezione, può fare al caso un primer come il booster Minéral 89 di Vichy. Si tratta di una soluzione capace di illuminare in maniera del tutto naturale il viso, distendere la pelle e uniformare la grana, facilitando la successiva applicazione del correttore e del fondotinta.

Il fondotinta per coprire imperfezioni e difetti

Affidandosi agli esperti di settore non è difficile scegliere il fondotinta che si adatta alle caratteristiche dell’epidermide. Per una pelle secca è preferibile optare per un prodotto liquido e leggero, per una pelle grassa meglio valutare le potenzialità di un prodotto in polvere o cremoso. Prendendo in esame la gamma Vichy è impossibile non apprezzare le qualità del fondotinta idratante a base d’acqua della linea MinéralBlend. Sceglierlo significa garantirsi la proposta ideale per un risultato a lunga tenuta e luminosità. La linea Minéralblend è stata studiata per lasciar respirare la pelle in maniera del tutto naturale.

L’immancabile correttore

Per nascondere piccole imperfezioni, celare le occhiaie, Vichy offre soluzioni per tutte le tonalità della pelle. Straordinaria la garanzia di copertura offerta da SOS Cover Stick della linea DermaBlend, correttore ideale per donare al viso un incarnato uniforme e luminoso.

Fissare la base

Per fissare la base non resta che procedere con una cipria o un fissatore in polvere. Perfetti quelli della linea DermaBlend che fissano e rinforzano la tenuta del fondotinta. Interessante anche la proposta che ruota attorno alla Cipria mosaico della linea MinéralBlend, piacevolmente arricchita con pigmenti minerali e olio di cocco, per garantire un finish estremamente naturale e luminoso.

Soluzioni antiage per le pelli mature

Potenziato dalla presenza del collagyl il fondotinta antirughe Liftactiv Flexiteint, è un aiuto concreto per uniformare e ridurre la visibilità delle rughe.

La texure del prodotto si rivela ideale a garanzia di un make up liftante, ad effetto immediato. Liftactiv Flexiteint Illumina il viso senza mutarne le caratteristiche naturali.

Labbra in primo piano

Con Naturalblend Vichy mette in primo piano cura e make up delle labbra. La linea di balsami labbra colorati, disponibili in 5 nuance, vanta formule che possono contare sulla presenza del 96% di ingredienti naturali, soluzione ottimale per labbra sempre morbide e idratate. Tre gli ingredienti di cui Vichy sfrutta le proprietà per realizzare la linea ovvero:

- burro di cocco per una texture cremosa;

- una selezione di oli naturali per labbra sempre morbide;

- cera d’api a garanzia di un nutrimento profondo.

