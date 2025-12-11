EA SPORTS ha svelato i piani per la settimana del Super Bowl LX

Con la presente segnaliamo che EA SPORTS ha svelato i piani per la sua più grande presenza di sempre durante la settimana del Super Bowl LX, preparando il terreno affinché gli appassionati di football di tutto il mondo possano immergersi nell'energia del momento più importante di questo sport.

Il momento clou della settimana sarà l'EA SPORTS Presents Madden Bowl in collaborazione con Visa, che darà il via al weekend del Super Bowl il 6 febbraio al Chase Center di San Francisco.Questo imperdibile evento dedicato al football e alla musica vedrà la partecipazione di numerose star sul Blue Carpet, un programma di concerti che mescolerà diversi generi musicali e contenuti esclusivi che i fan potranno vedere sui canali EA SPORTS.

La line-up musicale sarà resa nota all'inizio di gennaio.LEGGETE IL BLOG COMPLETO A QUESTO LINK: https://www.ea.com/news/super-bowl-lx-and-ea