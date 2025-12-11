Ballando con le Stelle – Andrea Delogu in ospedale dopo la puntata per una forte febbre

Andrea Delogu è stata portata in ospedale dopo la puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 6 dicembre. In una clip di Ballando Segreto, la conduttrice ha raccontato di essersi esibita con una febbre vicina ai 39 gradi, affrontando comunque la gara senza rivelare nulla per evitare il rischio di una possibile squalifica.

«Ci ho ballato sopra, ho sudato tantissimo perché avevo preso anche le medicine. Dopo la puntata stavo davvero male e mi sono fatta accompagnare in ospedale», ha spiegato la concorrente, in gara insieme al maestro Nikita Perotti.

Il racconto del ricovero e la corsa verso la semifinale

Leggi anche Ballando, bufera social su Rossella Erra: insulti e minacce dopo il tesoretto alla Signora Coriandoli

Delogu ha riferito di aver chiesto ai medici un aiuto immediato per poter tornare in forma in vista della semifinale: «Ho chiesto di salvarmi la vita così da poter partecipare. Mi hanno detto: “Non puoi stare sudata, al freddo, con un vestitino”. Ho risposto che altrimenti mi avrebbero squalificata».

Dopo il controllo, la conduttrice è rientrata a casa per recuperare tutte le energie necessarie. Accanto a lei c’è il suo maestro di ballo, che la sta seguendo anche durante il riposo. «È venuto qui da me», ha raccontato Delogu. «Le porto colazioni e medicine», ha aggiunto Perotti.