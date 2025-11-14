Ballando con le Stelle, Andrea Delogu e il dolce abbraccio con Nikita dopo il lutto

Andrea Delogu è rientrata in saletta prove di Ballando con le Stelle dopo due puntate di assenza. La conduttrice e concorrente del programma era stata costretta a fermarsi a causa di un grave lutto familiare, la scomparsa del fratello Evan avvenuta il 29 ottobre.

Dopo giorni di silenzio, Delogu è riapparsa in televisione con la conduzione de La Porta Magica, dove ha ringraziato il pubblico e la Rai per averle concesso il tempo necessario per affrontare il dolore lontano dalle telecamere.

Il suo ritorno in pista è previsto per sabato 15 novembre, accanto al maestro e partner di ballo Nikita Perotti. Proprio lui ha pubblicato sui social un breve video in cui Andrea appare sorridente, si avvicina alla telecamera e poi si lascia andare a un abbraccio con il ballerino, segno di un legame professionale e umano molto forte.

La coppia sarà impegnata in uno spareggio speciale che coinvolgerà anche Filippo Magnini e Marcella Bella, una sfida che determinerà il proseguimento della loro avventura nel talent show di Rai 1.