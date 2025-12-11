Patrizia Rossetti presenta il nuovo amore Marco Antonio Bellini a Storie al Bivio

Patrizia Rossetti ha ritrovato l’amore. Ospite nel salotto di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata di sabato 13 dicembre in onda alle 15.30 su Rai 2, la conduttrice ha presentato per la prima volta il suo fidanzato, Marco Antonio Bellini.

Dopo mesi di alti e bassi, la Rossetti ha raccontato come il giovane attore sia tornato nella sua vita: “Io e Marco siamo amici da tanti anni, ma solo da poco avevamo iniziato a vederci...”. Una relazione nata in punta di piedi e segnata da un primo bacio, seguito da un lungo silenzio. “Adesso siamo di nuovo insieme”, ha spiegato durante l’intervista.

L’attrazione ritrovata dopo un periodo di distanza

Bellini ha raccontato di aver attraversato un momento di confusione subito dopo la diffusione delle foto che li ritraevano mentre si scambiavano un bacio. Per impegni di lavoro è partito all’estero e ha interrotto i contatti: “Ero in imbarazzo, non rispondevo ai suoi messaggi, ma mi mancava”.

Rientrato in Italia, l’attore ha deciso di dare spazio ai sentimenti e recuperare il rapporto con la conduttrice. “Abbiamo ripreso a frequentarci senza fare troppi progetti. Se son rose fioriranno”, ha dichiarato, lasciando intravedere un futuro aperto per la nuova coppia.

Un legame che rinasce sotto i riflettori

La presenza di Bellini a Storie al bivio segna un nuovo capitolo per la conduttrice, che ha scelto di condividere pubblicamente questo momento personale. La loro storia, fatta di attese, incertezze e ritorni, trova ora una nuova occasione per crescere, lontano dai piani prestabiliti ma con una rinnovata vicinanza.