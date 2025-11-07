PATRIZIA ROSSETTI: NUOVO AMORE CON L'ATTORE MARCO ANTONIO BELLINI

Dopo un lungo periodo da single, Patrizia Rossetti ha ritrovato l’amore accanto all’attore Marco Antonio Bellini, amico di vecchia data con cui il rapporto è recentemente cambiato. La relazione, resa pubblica dopo alcune foto che li ritraevano insieme, è stata confermata dalla conduttrice durante l’intervista a Monica Setta nella trasmissione “Storie al bivio”, in onda sabato 8 novembre alle 15:30 su Rai 2.

“Eravamo solo amici, poi qualcosa è cambiato. Oggi mi sento la donna più felice del mondo”, racconta Rossetti. Bellini, quarantenne con oltre vent’anni meno di lei, rappresenta una presenza serena e luminosa nella sua vita. “Marco è una persona splendida. Le cose belle arrivano quando smetti di inseguirle, indipendentemente dall’età”, aggiunge la conduttrice.

Leggi anche Patrizia Rossetti: Partecipare all'Isola dei Famosi sarebbe il sogno della mia vita

Nella sua quotidianità, Patrizia sottolinea di avere già un equilibrio affettivo importante: “Non ho avuto figli, ma considero Chiara, una giovanissima amica, come una figlia. E poi c’è Perla, la mia cagnolina. Con Marco sto costruendo un nucleo familiare che per me ha un grande valore”.

Rossetti non si pone domande sul futuro della relazione: “Non penso a quanto durerà o a come andrà. Potrebbe tornare a essere solo amicizia, e andrebbe bene lo stesso. Oggi mi sento al settimo cielo”.