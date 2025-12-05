Patrizia Rossetti e l'addio a Marco Antonio Bellini: la differenza d'età avrebbe frenato la relazione

Sarebbe arrivata al termine la relazione tra Patrizia Rossetti e l’attore Marco Antonio Bellini, più giovane di lei di vent’anni. A poco più di un mese dal bacio reso pubblico da “Novella 2000”, che aveva alimentato le voci su un nuovo amore, la conduttrice ha deciso di fare chiarezza durante un’ospitata nel programma di Monica Setta.

Rossetti ha spiegato che Bellini potrebbe essersi tirato indietro proprio a causa della differenza d’età o, semplicemente, perché non ancora pronto a trasformare una lunga amicizia in qualcosa di più. Le sue parole saranno trasmesse nell’intervista per “Storie al bivio”, in onda domani, sabato 6 dicembre.

“Un po’ ci sono rimasta male – racconta – ma spero ancora che, tornato dall’estero, mi chieda di vederci, almeno per chiarire o per capire se ci sia una possibilità di ripartire”.

La conduttrice ha ricordato come la conoscenza con Bellini fosse per lei un segnale di rinascita dopo anni difficili: “Sono sola da molto tempo, il mio ex marito mi ha tradita più volte e l’incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante”.

Rossetti aggiunge di aver inviato un ultimo messaggio all’attore per chiedergli un confronto, nella speranza che almeno la loro amicizia quindicennale non venga compromessa.