Netatmo - soluzioni intelligenti per il benessere domestico

Trasforma la tua casa in un rifugio accogliente con i prodotti smart di Netatmo

Quando la stagione invernale arriva con le sue temperature sempre più rigide il desiderio è quello di tornare a casa e trovare un ambiente caldo, confortevole e in grado di farci dimenticare il freddo appena patito. Un luogo capace di isolarci, trasmettere sicurezza e fermare per un attimo la vita sempre più frenetica. Proprio in questo contesto i prodotti smart di Netatmo diventano protagonisti, offrendo soluzioni intelligenti per rendere la casa più accogliente.

Il riscaldamento a portata di un semplice tocco

Trasforma la tua casa in un’oasi di calore e benessere con il Termostato Intelligente di Netatmo. Questo dispositivo impara le tue abitudini quotidiane, regola automaticamente la temperatura e ti aiuta a risparmiare energia senza rinunciare al comfort. Puoi creare programmi personalizzati, così il riscaldamento funziona solo quando serve, mantenendo l’abitazione calda la sera e efficiente durante il giorno.

Il benessere inizia dall’aria che si respira

Chi non vorrebbe rincasare e respirare aria fresca e sana tra le proprie mura? Con il Misuratore della Qualità dell'Aria di Netatmo puoi regolare l’umidità, controllare la temperatura in qualsiasi momento e monitorare i livelli di CO2 e di rumore. Così hai sempre la certezza che il clima sia non solo piacevole, ma anche salutare.

Guardiani silenziosi per una casa sicura e accogliente

Il Rilevatore di Fumo Intelligente e il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente non solo controllano silenziosamente la sicurezza dell’abitazione, ma ti permettono anche di vivere le giornate senza preoccupazioni. Grazie alla funzione di auto-test, il Rilevatore di Fumo Intelligente verifica regolarmente il corretto funzionamento e segnala eventuali problemi direttamente sullo smartphone. In situazioni di pericolo, scatta un allarme da 86 dB e gli utenti vengono avvisati in tempo reale.

Il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente di Netatmo offre un’ulteriore protezione individuando il livello di monossido di carbonio (CO), un gas inodore e invisibile che può essere prodotto da combustioni incomplete, ad esempio da caldaie o camini difettosi. Il dispositivo ha una durata della batteria di 10 anni e beneficia di un allarme sonoro da 85 dB. In situazioni di rischio, gli utenti ricevono una notifica sullo smartphone e possono accedere a numerose funzioni tramite l’app Home + Security.

Sempre in sintonia tra interno ed esterno

La Stazione Meteo ORIGINAL 2ª gen di Netatmo consente un costante collegamento al mondo esterno anche quando si è all’interno delle mura domestiche. Grazie ai suoi sensori precisi, misura temperatura, umidità, qualità dell’aria interna, pressione atmosferica e livelli di rumore, visualizzando tutti i dati raccolti in modo chiaro nell’app. In questo modo è sempre possibile restare aggiornati sulle condizioni meteo anche quando si è comodamente seduti in casa.

Prezzo e disponibilità

Il Termostato Intelligente di Netatmo è disponibile all’acquisto ad un prezzo di €179,99, il Misuratore della Qualità dell'Aria a €119,99 e il Rilevatore di Fumo e Monossido Intelligente a €99,99. La Stazione Meteo ORIGINAL 2ª gen, è acquistabile nelle due colorazioni Mint e Sand ad un prezzo di €149,99. Tutti i prodotti Netatmo sono acquistabili sul sito ufficiale, su Amazon e presso i principali rivenditori.