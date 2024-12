Netatmo e Somfy: Valvole Termostatiche intelligenti

Netatmo e Somfy annunciano la compatibilità del Termostato e delle Valvole Termostatiche Intelligenti con il box TaHoma per la casa connessa.

Una nuova tappa della collaborazione per una casa ancora più connessa.

Netatmo e Somfy, due leader francesi della casa intelligente, hanno annunciato un nuovo passo avanti nella loro partnership per permettere agli utenti di gestire meglio il loro comfort termico.

Il gruppo Legrand, di cui Netatmo fa parte, e Somfy sono partner di lunga data. Il box TaHoma, sviluppato da Somfy, è già compatibile con numerose soluzioni di Legrand, inclusi alcuni prodotti Netatmo come il Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria e la Stazione Meteo. Oggi, Somfy estende la compatibilità del suo ecosistema con il Termostato Netatmo e le Valvole Termostatiche Intelligenti per offrire agli utenti un'esperienza semplificata e unificata della casa connessa, ottimizzando sia il comfort termico che il risparmio energetico. Questa nuova compatibilità consentirà agli utenti TaHoma di controllare il loro riscaldamento in modo ancora più intuitivo e connesso, ottimizzando al contempo l'automazione della protezione solare in base alla temperatura in casa.

I benefici della partnership

Grazie alla compatibilità del Termostato e delle Valvole Termostatiche Intelligenti con TaHoma, Netatmo e Somfy rendono l'esperienza utente ancora più semplice, fluida e intuitiva.Gli utenti potranno:

gestire l'intero ecosistema dalla loro applicazione TaHoma

in inverno, adattare la programmazione del riscaldamento alle abitudini quotidiane, per un comfort termico ottimale e un risparmio energetico. Come per tutti gli altri dispositivi connessi, il riscaldamento può essere facilmente gestito utilizzando elenchi di scenari suggeriti. Ad esempio, nello scenario 'Arrivo', le luci si accendono, l'allarme si disattiva e il Termostato passa in modalità comfort quando si arriva a casa. Quando si esce di casa, con lo scenario 'Uscita', le luci e gli altri elettrodomestici si spengono e il riscaldamento passa in modalità assente.

in estate, ottimizzare l'automazione della protezione solare in base alla temperatura della casa, grazie al sensore integrato nei Termostati/Valvole Termostatiche di Netatmo. In questo modo, le tapparelle si chiudono per evitare il rischio di surriscaldamento in casa quando la temperatura interna sale troppo. Questo consente di sfruttare al meglio la protezione solare, migliorando il comfort e riducendo la necessità di aria condizionata.

"Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Somfy e di poter offrire ai nostri utenti soluzioni sempre più innovative," afferma Alexandre Menu, Amministratore Delegato di Netatmo.

"La compatibilità del Termostato e delle Valvole Termostatiche intelligenti di Netatmo con l’applicazione TaHoma è un passo importante verso una casa completamente connessa. Questo consente ai nostri utenti di godere maggiormente dei benefici della casa connessa, riducendo al contempo i consumi energetici. In Netatmo, siamo impegnati a ridurre l'impronta energetica dei nostri prodotti. Ogni innovazione è progettata per garantire un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente."

"In Somfy crediamo nell'interoperabilità a beneficio degli utenti. Questa collaborazione strategica con Netatmo è un ulteriore passo verso una gestione energetica intelligente. Gli utenti ora potranno controllare sia il loro riscaldamento che gli altri dispositivi domestici da un’unica interfaccia, oltre ad automatizzare il controllo della protezione solare in base alla temperatura della casa, migliorando così il comfort e riducendo l’impatto energetico. Questa nuova funzionalità si inserisce perfettamente nell'impegno di Somfy per soluzioni tecnologiche innovative e responsabili," afferma Rodolphe Jacson, Vicepresidente Servizi Connessi, Gruppo SOMFY.

Il termostato e le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo sono compatibili con l’applicazione TaHoma a partire da oggi.

