Netatmo - Misuratori Intelligenti PRO

Netatmo presenta la versione PRO del suo Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria

L’azienda francese risponde alle nuove necessità di luoghi pubblici, scuole e uffici, con un dispositivo professionale capace di tenere monitorata la qualità dell’aria interna in tempo reale e in modo facile.





Parigi, 4 ottobre 2022 – In occasione della fiera Light&Building di Francoforte, Netatmo annuncia oggi la nuova versione PRO del suo Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria, una variante professionale appositamente pensata per luoghi pubblici e uffici.

Negli ultimi due anni le strutture pubbliche hanno dovuto implementare un’ampia gamma di protocolli per rispondere ai problemi causati dalle numerose ondate della pandemia e garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Per questo motivo Netatmo ha deciso di sviluppare una versione PRO del suo Misuratore della Qualità dell’Aria, pensato espressamente per gli spazi pubblici, come scuole, luoghi di lavoro e istituzioni mediche.

Questo dispositivo di livello professionale misura in tempo reale i dati essenziali per i gestori di queste strutture, come temperatura, qualità dell’aria, umidità e il livello sonoro della stanza in cui ci si trova. Inoltre, misura all’istante il livello di CO 2 , segnalando con una spia luminosa e colorata quando supera i 1200ppm. Ciò consente a studenti, insegnanti e dipendenti di intervenire tempestivamente in caso di elevata concentrazione di CO 2 . È anche possibile fornire un codice QR all’ingresso di ogni stanza che permetta ad ogni utente di conoscere con un semplice clic la qualità dell’aria interna.

Oltre a queste funzioni, gli utenti possono accedere a una dashboard online in cui trovare un resoconto delle misurazioni di tutti i sensori usati in un particolare edificio. La piattaforma permette non solo di analizzare in tempo reale la qualità dell’aria, ma anche di creare avvisi personalizzati e di realizzare dei report settimanali o mensili. È quindi possibile vedere se, ad esempio, la temperatura media dell’edificio è troppo alta, se uno dei termosifoni non è stato spento o se una finestra è stata lasciata aperta, apportando le modifiche necessarie per mantenere l’efficienza energetica. Grazie al Misuratore Intelligente professionale di Netatmo le aziende potrebbero risparmiare fino al 10% dei costi energetici, semplicemente monitorando l’attività dei loro uffici.

Infine, per adattarsi anche agli spazi pubblici, Netatmo fornisce un supporto a muro, per installare il sensore alla parete.

I Misuratori Intelligenti PRO di Netatmo sono già in uso in diverse scuole e centri multimedia in Francia, Svezia, Norvegia e Belgio.

