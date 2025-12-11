Celtic Roma Europa League: orario, formazioni e dove vederla in tv

La Roma torna in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, volando a Glasgow per affrontare il Celtic oggi, giovedì 11 dicembre, in diretta tv e streaming. I giallorossi di Gasperini cercano risposte dopo lo stop in campionato contro il Cagliari, mentre in classifica europea occupano il 15° posto con 9 punti. Il Celtic segue a quota 7, in 21ª posizione. Il match tra Celtic e Roma è in programma oggi, giovedì 11 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

Probabili formazioni

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

Dove vedere Celtic-Roma: diretta televisiva in esclusiva su Sky Sport. Disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.