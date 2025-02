Roma-Porto Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Roma affronta il Porto oggi, giovedì 20 febbraio 2025, nel ritorno dei playoff di Europa League allo Stadio Olimpico. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Claudio Ranieri punta alla vittoria per accedere agli ottavi di finale.

La partita inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Sarà possibile seguirla anche in streaming su NOW e tramite l'app Sky Go.

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Çelik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Pérez, Djaló; João Mário, Moura, Varela, Eustáquio, Mora; Pepê, Omorodion.

Nel match di andata, la Roma ha ottenuto un pareggio per 1-1 al Do Dragão, nonostante l'espulsione di Bryan Cristante al 73° minuto. La squadra ha mostrato determinazione, mantenendo il risultato in inferiorità numerica. Per il ritorno, Ranieri ha dichiarato di avere tutti i giocatori a disposizione e di essere pronto per la sfida decisiva.

Il Porto, guidato dal giovane allenatore Anselmi, arriva all'Olimpico con una serie positiva di risultati e cercherà di mettere in difficoltà i giallorossi. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio del turno.

