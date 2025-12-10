Neonato di tre mesi ricoverato a Vasto per sospetta ingestione di detergente

Un bimbo di tre mesi è stato ricoverato all’ospedale San Pio di Vasto dopo una presunta ingestione di detergente domestico. Il piccolo è arrivato al Pronto soccorso nel pomeriggio di ieri con sintomi compatibili con una intossicazione da sostanze caustiche, spingendo i medici a intervenire immediatamente.

Le condizioni del neonato e gli interventi sanitari

Il personale ospedaliero ha eseguito rapidamente tutti gli accertamenti necessari, compresa una lavanda gastrica per ridurre gli effetti del prodotto ingerito. Le condizioni del bambino, pur monitorate costantemente, risultano stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Neonato trovato senza vita in culla termica a Bari: parroco a processo per omicidio colposo

L’allarme è scattato quando i familiari hanno riferito che il piccolo aveva ingerito una piccola quantità di detergente, in circostanze che restano da chiarire. La prontezza dell’intervento medico ha consentito di stabilizzare il quadro clinico in tempi rapidi.

Indagini in corso sulla dinamica dell’episodio

Sul caso sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto, incaricati di ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti mirano a chiarire come il neonato sia entrato in contatto con il prodotto per la pulizia domestica.