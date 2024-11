Padova: padre arrestato per maltrattamenti e lesioni al figlio di 5 mesi ricoverato in ospedale

Un giovane padre di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Padova per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del figlio di soli 5 mesi, ricoverato presso il reparto pediatrico dell'ospedale cittadino. L'attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha rivelato che il neonato, già ricoverato d'urgenza per accertamenti medici, subiva violenze da parte del padre durante le visite ospedaliere. Approfittando dei momenti in cui era solo con il bambino e non osservato dal personale sanitario, l'uomo infliggeva sevizie e atti violenti al piccolo, causando gravi lesioni che aggravavano ulteriormente le sue condizioni di salute. Grazie alla collaborazione delle autorità sanitarie, la polizia è riuscita a cogliere il padre in flagranza di reato mentre perpetrava ulteriori maltrattamenti. Attualmente, il 22enne si trova in custodia cautelare presso la casa circondariale di Padova.