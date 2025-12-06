Fiorentina, bufera social: minacce choc alle mogli dei giocatori

Clima sempre più pesante in casa Fiorentina dopo la nuova sconfitta in campionato maturata sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. La squadra viola, fanalino di coda della classifica, si trova ad affrontare non solo un periodo complicato sul campo, ma anche un’escalation di tensioni fuori dallo stadio.

Nelle ultime ore alcuni calciatori allenati da Vanoli e le loro compagne sono stati bersaglio di minacce sui social, con messaggi violenti e inaccettabili che hanno portato a denunce immediate. La situazione ha scosso profondamente l’ambiente viola.

Tra le testimonianze più forti, quella di Amanda Ferreira, moglie del difensore Dodò, che ha pubblicato gli screenshot dei messaggi ricevuti per permettere di identificare gli autori. In uno di questi, un utente augura la morte ai suoi figli con una frase di estrema brutalità.

Sui social, Amanda Ferreira ha replicato con fermezza, spiegando nelle sue storie Instagram: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite”. Un messaggio che sottolinea la gravità delle intimidazioni e la volontà di procedere legalmente contro i responsabili.