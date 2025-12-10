Sinner riparte da Dubai: allenamenti intensivi verso gli Australian Open 2026

Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi sotto il sole di Dubai, dove sta costruendo la preparazione in vista della nuova stagione. L’azzurro ha scelto il caldo degli Emirati Arabi Uniti per arrivare pronto al primo grande appuntamento del 2026, gli Australian Open, torneo che affronterà da campione in carica.

Sotto lo sguardo del suo team, Sinner ha aumentato il ritmo delle sessioni, lavorando soprattutto da fondocampo tra dritti e rovesci. In uno dei video circolati sui social, si sente il coach Simone Vagnozzi incitarlo con un “Bravo Jannik! Ultime quattro!” mentre la fatica iniziava a farsi sentire.

Soggiorno a Dubai tra relax, allenamenti e Formula 1

Leggi anche Sinner pronto al debutto nella opening week degli Australian Open 2026

Il viaggio a Dubai arriva dopo una breve pausa alle Maldive. Jannik avrebbe raggiunto gli Emirati insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, protagonista sui social di scatti che hanno svelato alcuni indizi sulla permanenza della coppia, dal Burj Al Arab a momenti dedicati al pilates reformer.

L’ultimo weekend è stato invece dedicato a una delle grandi passioni di Sinner: la Formula 1. In occasione dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, che ha visto Lando Norris laurearsi campione del mondo, il tennista ha seguito la gara direttamente dal paddock insieme a Hasanovic e al suo staff.

Sinner, già ospite del paddock un anno fa, è arrivato accompagnato dal coach Vagnozzi e dal preparatore Umberto Ferrara. Tra gli incontri del weekend spicca quello con Kimi Antonelli, giovane pilota italiano della Mercedes, con cui ha percorso alcuni giri del circuito a bordo di una AMG GT 63 da 585 cavalli. Jannik ha seguito la gara dal box Mercedes, tra scambi di battute con George Russell e Toto Wolff, prima di visitare anche il box Ferrari per un incontro con Charles Leclerc e una foto con il team del Cavallino.

A Melbourne per difendere il titolo

In Australia, Sinner si presenterà per difendere il titolo degli Australian Open conquistato negli ultimi due anni. Prima dell’inizio del torneo parteciperà anche alle esibizioni della opening week, insieme ad alcuni dei migliori giocatori del circuito, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l’azzurro Lorenzo Musetti.

Il primo impegno ufficiale di Sinner è fissato per venerdì 16 gennaio alle 7.30 italiane, quando affronterà Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver Arena di Melbourne.