Quando rivedremo Sinner in campo: sfida con Alcaraz e rotta verso gli Australian Open

Jannik #Sinner si sta preparando per la stagione 2026, con l’obiettivo di tornare in campo presto. Dopo Montecarlo, si concentra sugli appuntamenti iniziali dell’anno, puntando a confermarsi tra i protagonisti e a sfidare #Alcaraz negli #AustralianOpen.

Dopo aver salutato le festività a Montecarlo, Jannik Sinner ha già voltato pagina concentrandosi sull’avvio della stagione 2026. Il tennista altoatesino è immerso nella fase di preparazione con l’obiettivo di presentarsi subito competitivo nei primi appuntamenti dell’anno, puntando a confermarsi protagonista sul cemento australiano e a rilanciare il duello diretto con Carlos Alcaraz per la vetta del ranking.

Il ritorno ufficiale in campo non coinciderà però con un torneo tradizionale. Il primo confronto dell’anno vedrà infatti Sinner protagonista di una sfida d’esibizione di altissimo profilo: il 10 gennaio affronterà Alcaraz a Seul, in Corea del Sud, in un evento speciale pensato per inaugurare la nuova stagione con uno scontro tra due dei volti simbolo del tennis mondiale.

Pochi giorni più tardi, prima di volare definitivamente verso Melbourne, l’azzurro sarà impegnato in un altro appuntamento atipico. Il 14 gennaio prenderà parte al “Million Dollar 1 Point Slam”, competizione spettacolare basata su match a eliminazione decisi da un solo punto, con in palio un montepremi particolarmente elevato.

Il calendario prevede poi un ulteriore banco di prova il 16 gennaio, quando Sinner scenderà in campo per un test contro Felix Auger-Aliassime, utile per rifinire condizione e ritmo partita in vista dell’impegno più atteso.

Dal 18 gennaio inizierà infatti la difesa del titolo agli Australian Open, dove il campione italiano cercherà di confermarsi sul gradino più alto. Un compito complesso, anche alla luce delle ambizioni dichiarate da Alcaraz, che ha già indicato lo Slam di Melbourne come uno degli obiettivi principali della sua stagione.