Mists of Pandaria Classic: The Thunder King arriva oggi

Radunate gli eroi e suonate i tamburi, il Thunder King sta arrivando. È giunto il momento di guidare un assalto contro la fortezza del Thunder King. L'aggiornamento ai contenuti di The Thunder King introduce due nuove zone, Isle of Thunder e Isle of Giants, un nuovo sistema di potenziamento dell'equipaggiamento, Thunderforging, due nuovi boss esterni, Oondasta e Nalak, mentre l'incursione a dodici scontri arriverà poco dopo.

Ma non finisce qui, perché con The Thunder King continua la serie di missioni leggendarie, arrivano nuovi scenari, aggiornamenti alla Challenge Mode le ultime novità delle spedizioni Celestial.

Due nuove zone : questo aggiornamento introduce Isle of Thunder e Isle of Giants. Collaborate con gli altri campioni e campionesse per sbloccare tutte le fasi dell'isola, completando le missioni giornaliere a tema PvE e PvP, la campagna di missioni e gli scenari.

Due nuovi boss esterni : ogni zona dell'aggiornamento ai contenuti di The Thunder King ha il suo boss esterno: Isle of Thunder è la regione in cui si trova Nalak, The Storm Lord, mentre Isle of Giants è la regione in cui si trova l'esperimento degli Zandalari, Oondasta.

Nuova incursione: Throne of Thunder: l'Imperatore Lei Shen, The Thunder King, è tornato per scatenare la sua furia vendicativa su Pandaria. Throne of Thunder è una cittadella arroccata che ospita 12 nuovi incontri.

