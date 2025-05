Pandaria vi aspetta. Mists of Pandaria Classic arriva il 21 luglio

Dopo aver messo fine all'ira furente di Deathwing, ora dovrete rivelare i misteri di un continente perduto e scoprire gli oscuri segreti del passato di Pandaria. Esplorate antichi regni nascosti da prima del Sundering, depredate preziosi tesori dalle profondità di cripte dimenticate e preparatevi a difendere Pandaria dall'ombra di un male a lungo sepolto... prima che sia troppo tardi.

Il nuovo viaggio inizia con la patch pre-espansione, in arrivo sui server la settimana dell'1 luglio, e poi continuerà con il lancio ufficiale di Mists of Pandaria Classic il 21 luglio.

La patch pre-espansione include:

Nuova razza giocabile : con l'uscita della pre-patch di Mists of Pandaria, potrete giocare nei panni di un membro degli enigmatici Pandaren e unirvi ai ranghi dell'Orda o dell'Allenza per partecipare al conflitto sulle coste di Pandaria.

: con l'uscita della pre-patch di Mists of Pandaria, potrete giocare nei panni di un membro degli enigmatici Pandaren e unirvi ai ranghi dell'Orda o dell'Allenza per partecipare al conflitto sulle coste di Pandaria. Nuova classe eroica : scoprite i poteri mistici del Monaco e annientate i nemici con i devastanti attacchi del Windwalker, rigenerate gli alleati con le energie spirituali del Mistweaver e scrollatevi di dosso enormi quantità di danni con la forza inflessibile del Brewmaster.

: scoprite i poteri mistici del Monaco e annientate i nemici con i devastanti attacchi del Windwalker, rigenerate gli alleati con le energie spirituali del Mistweaver e scrollatevi di dosso enormi quantità di danni con la forza inflessibile del Brewmaster. Serpente Saggio di Shaohao : giocate all'esperienza iniziale dei Pandaren e ottenete il misterioso Serpente Saggio di Shaoshao come cavalcatura del Volo Dinamico per World of Warcraft moderno.

: giocate all'esperienza iniziale dei Pandaren e ottenete il misterioso Serpente Saggio di Shaoshao come cavalcatura del Volo Dinamico per moderno. E molto altro: come le Pet Battle e lo scenario Theramore's Fall.