Mists of Pandaria Classic è disponibile

Dopo aver messo fine all'ira furente di Deathwind, ora dovrete rivelare i misteri di un continente perduto e scoprire gli oscuri segreti del passato di Pandaria. Esplorate antichi regni nascosti da prima del Sundering, depredate preziosi tesori dalle profondità di cripte dimenticate e preparatevi a difendere Pandaria dall'ombra di un male a lungo sepolto... prima che sia troppo tardi.

Il vostro viaggio inizia oggi con il lancio ufficiale di Mists of Pandaria Classic. Progredite di livello in nuove zone, nuovi dungeon e nuovi raid, affrontate combattimenti PvP e immergetevi in profondità nei misteri di Pandaria.