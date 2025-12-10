Ferrari da 400mila euro parcheggiata in terrazzo: l'incredibile soluzione a Vienna

Quando lo spazio scarseggia, anche il sogno di possedere una Ferrari può trovare una soluzione insolita. A Vienna, un giovane 28enne ha deciso di mettere in mostra la sua supercar da 400 mila euro... sul balcone! Un'idea audace che ha catturato l'attenzione di tutti, dimostrando che a volte, per sfuggire alle restrizioni, bisogna pensare fuori dagli schemi. E voi, come risolvereste il problema del parcheggio?

Nel quartiere Floridsdorf di Vienna lo spazio per parcheggiare è così limitato che un giovane di 28 anni ha deciso di trovare una soluzione decisamente fuori dall’ordinario: sistemare la sua Ferrari da 400mila euro direttamente sul terrazzo di casa.

La scelta estrema per salvare l’auto di lusso

Gli abitanti della zona sono rimasti senza parole quando hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli fino al balcone dell’appartamento. Il proprietario, Amar Dezic, concessionario della capitale austriaca, aveva acquistato l’immobile a marzo sperando di ottenere due posti auto. Alla fine ne ha ricevuto solo uno, già destinato alla sua Smart.

La Ferrari, troppo preziosa per essere lasciata in strada, è stata così posizionata davanti al salotto, trasformando il terrazzo in un parcheggio improvvisato e altamente scenografico.

L’allarme dei condomini e l’intervento delle autorità

L’idea, tuttavia, non è stata accolta con entusiasmo dagli altri residenti del palazzo. Le preoccupazioni riguardavano possibili rischi di incendio e i danni strutturali che un’auto così pesante avrebbe potuto provocare all’edificio.

Dopo le segnalazioni, le autorità sono intervenute e hanno imposto la rimozione immediata del veicolo. La Ferrari è stata quindi riportata a terra, ponendo fine al parcheggio più insolito che il quartiere avesse mai visto.