Lorena Bianchetti: il no da 400mila euro, il dolore per il padre e gli incontri con Papa Francesco

Lorena Bianchetti, volto di A Sua Immagine, condivide aspetti poco noti della sua carriera e delle sue scelte, tra incontri significativi e decisioni controcorrente che riflettono il suo carattere.

Dietro la familiarità del volto che da anni guida A Sua immagine, Lorena Bianchetti racconta un percorso televisivo lungo e variegato, segnato da incontri importanti e da scelte controcorrente, spesso dettate più dal carattere che dall’ambizione.

Tra i retroscena più sorprendenti, la conduttrice rivela di aver rifiutato una proposta per un calendario “sexy” nonostante un cachet altissimo: 400mila euro. La motivazione, spiega, è stata semplice e personale: non se la sentiva, perché lontano dalle telecamere si considera una persona riservata.

Con la stessa franchezza parla della famiglia e del legame con i genitori, entrambi pasticceri. Racconta che da bambina i dolci non la attiravano, mentre oggi le capita di cercarli con più insistenza, soprattutto da quando il padre non c’è più. La sua scomparsa, confida, ha coinciso con un periodo durissimo, fatto di vuoto e soffocamento, un dolore che tende a tenere per sé.

Nella vita privata, da oltre dieci anni è sposata con l’imprenditore Bernardo De Luca. L’inizio, però, non è stato da film romantico: lei era appena arrivata a Parigi e si era convinta di voler stare sola, arrivando perfino a mostrarsi fredda e scostante. Un appuntamento al buio organizzato da un’amica non partì nel migliore dei modi, ma lui non mollò.

Col tempo, complice la sua insistenza e una leggerezza che lei stessa definisce contagiosa, tra i due è scattata un’intesa solida. Bianchetti ricorda un invito per un aperitivo come uno dei momenti in cui qualcosa ha iniziato a cambiare, fino a trasformarsi in una relazione stabile che dura ancora oggi.

Nel lavoro, la conduttrice ha incontrato diversi Pontefici, ma dice di sentirsi particolarmente legata a Papa Francesco. Racconta di quando avrebbe dovuto collegarsi in diretta dal carcere di Regina Coeli: la visita saltò all’ultimo e, il giorno dopo, ricevette una telefonata personale di scuse, gesto che la colpì profondamente.

Tra gli episodi più imbarazzanti della sua carriera, infine, cita una caduta che si concluse con un abbraccio involontario al cardinale Ruini, finito poi in tv come siparietto virale.