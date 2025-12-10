Giovane padovano muore a Lanzarote travolto da un'onda anomala

Un 27enne padovano, Riccardo Rocco di Vigonza, ha perso la vita lunedì 8 dicembre durante una vacanza a Lanzarote, nelle isole Canarie. Il giovane si trovava sull’isola spagnola per un soggiorno dedicato alla pesca insieme a un amico veneziano.

La dinamica dell’incidente

I due ragazzi stavano effettuando un’uscita lungo la costa quando sono stati improvvisamente travolti da un’onda anomala. L’impatto li ha scaraventati in mare, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi locali.

Leggi anche Arrestato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra

Entrambi sono stati recuperati e trasportati d’urgenza all’ospedale di Arrecife. L’amico è riuscito a salvarsi, mentre le condizioni di Rocco sono apparse subito gravissime.

Il decesso e il rientro mancato

Nonostante i tentativi dei medici, il giovane 27enne è deceduto poco dopo il ricovero. I due erano arrivati alle Canarie una settimana prima e avevano programmato il rientro in Italia per la settimana successiva, in vista delle festività natalizie.