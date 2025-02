Turista italiano di 36 anni muore travolto da un'onda in Portogallo

Roberto Bertaggia, un turista italiano di 36 anni originario di Nesso, sul Lago di Como, è deceduto in Portogallo dopo essere stato travolto da un'onda anomala mentre passeggiava sul molo di Foz do Douro, a Porto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025. Bertaggia si trovava in compagnia di amici quando ha deciso di avvicinarsi da solo al molo nord della foce del fiume Duero. Un'onda improvvisa lo ha sorpreso, scaraventandolo in mare. Nonostante le immediate ricerche da parte delle autorità locali, il suo corpo è stato ritrovato solo lunedì 17 febbraio al largo di Vila do Conde. La salma è stata recuperata e trasportata all'Istituto Nazionale di Medicina Legale di Porto per l'identificazione formale. I familiari della vittima sono in contatto con la Farnesina per le procedure di rimpatrio.

