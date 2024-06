Travolta da un'onda anomala a Madeira: muore turista italiana Margherita Salvucci di 28 anni

Madeira, Portogallo - Una vacanza si è tragicamente trasformata in lutto per una famiglia italiana. Margherita Salvucci, una giovane psichiatra di 28 anni originaria di Colmurano, provincia di Macerata, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'onda anomala mentre scattava una foto su una scogliera dell'isola portoghese di Madeira. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, mentre la giovane si trovava in vacanza con i genitori e la sorella minore.

Secondo le testimonianze, Margherita è stata soccorsa immediatamente da un altro turista italiano presente sul posto, che è riuscito a portarla a riva. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasporto in ospedale, la giovane è deceduta nella mattinata del 28 giugno a causa delle gravi ferite riportate.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Colmurano, dove la famiglia Salvucci è molto conosciuta. Il padre di Margherita, Piergiovanni, è un imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, mentre la madre, Ornella Formica, ha ricoperto il ruolo di sindaco del paese per dieci anni.