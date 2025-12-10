The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è disponibile per Switch 2

Giusto in tempo per le feste, Bethesda Game Studios è fiera di annunciare e pubblicare The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 . Dopo oltre un decennio dalla vittoria di oltre 200 premi come Gioco dell'Anno nel 2011, il titolo acclamato dalla critica continua a donare magia ai giocatori su nuove piattaforme. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition include il gioco base e le tre espansioni ufficiali Dawnguard , Dragonborn e Hearthfire . I giocatori su Switch 2 potranno godere di una risoluzione migliore, tempi di caricamento migliorati, ottimizzazione delle prestazioni, comandi stile mouse Joy-Con 2, comandi di movimento, supporto agli Amiibo e altro ancora, sfruttando appieno l'hardware della piattaforma.

Questa edizione offre contenuti Nintendo esclusivi tratti da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tra cui la Spada suprema, lo Scudo Hylia e la Tunica del Campione. Inoltre, i possessori della Anniversary Edition avranno accesso a centinaia di elementi esclusivi del Creation Club, con missioni, armi, armature, incantesimi, segrete e tanto altro, per vivere il mondo di Skyrim a proprio piacimento. Ci sono vari modi per acquistare The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition su Switch 2: