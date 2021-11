The Elder Scrolls V: Skyrim celebra 10 anni

L’11 novembre cade il decimo anniversario dell’uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim. Oggi celebriamo con la nostra community in tutto il mondo mentre riflettiamo su un decennio di ricordi, meme e avventure epiche. L’anniversario è anche un momento per guardare avanti, verso i nuovi viaggi e le nuove esperienze che attendono i giocatori che tornano nel mondo di Skyrim.

La celebrazione di oggi include qualcosa per tutti i Sangue di Drago. Per cominciare, invitiamo i fan di tutto il mondo a celebrare i suoni di Skyrim con un’esibizione irripetibile della London Symphony Orchestra e dei London Voices. Partecipa a questo evento unico oggi alle 20:00 sui canali YouTube Twitch di Bethesda.

I festeggiamenti continuano per tutti gli attuali e futuri possessori di Skyrim Special Edition: regaliamo quattro creazioni gratuite che includono nuove missioni, oggetti, modalità Sopravvivenza e pesca, e sono tutte disponibili oggi! Infine, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è ora disponibile e viene fornito in bundle con tutti i contenuti del Creation Club nuovi e pubblicati finora, dando origine alla versione più completa di sempre di Skyrim.





E continua a leggere per tutti i dettagli sui festeggiamenti di oggi e sui contenuti in arrivo per Skyrim.



Skyrim in concerto

Non perderti questa occasione unica dove la London Symphony Orchestra e i London Voices ci faranno rivivere le musiche di Skyrim nello storico teatro di Alexandra Palace. Segui l’evento oggi alle 20:00 sul canale ufficiale di Bethesda su YouTube o Twitch e goditi gli inni, la musica ambientale e le melodie indimenticabili di Skyrim mentre celebriamo chi ha reso il gioco quello che è oggi: i giocatori.



Creazioni gratuite per chi ha la Special Edition

I possessori attuali e futuri di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition su qualsiasi piattaforma, inclusi gli abbonati a Xbox Game Pass, riceveranno gratuitamente quattro creazioni del Creation Club: la pesca, “Rarità ricercate”, la modalità Sopravvivenza e nuove missioni con “Santi e seduttori”.

Santi e seduttori

Rarità ricercate

Modalità Sopravvivenza

Pesca

In origine pubblicata nel 2019, questa creazione introduce una trama formata da due missioni (complete di missioni secondarie). Con i set di armature, le armi, i nemici e molto altro da scoprire, “Santi e seduttori” offre un’enorme quantità di contenuti, tra i più corposi mai inclusi in una singola creazione.Inclusa come parte di “Santi e seduttori”, la creazione “Rarità ricercate” introduce beni importati da tutta Tamriel nelle carovane khajiiti di Skyrim. Finché hai oro da spendere, i mercanti possono fornire ogni sorta di merce utile, tra cui ingredienti per inventare veleni, frecce e pozioni speciali.In origine pubblicata nel 2017, la modalità Sopravvivenza vede il Sangue di Drago lottare contro gli elementi di Skyrim per sopravvivere! I giocatori devono indossare indumenti caldi e cercare riparo nelle zone più fredde per evitare di morire congelati, e prestare attenzione a fame e sfinimento oltre alle solite minacce come fastidiosi banditi e draghi pronti all’imboscata. La modalità Sopravvivenza propone una nuova sfida e un nuovo modo di vivere Skyrim per chi vuole tornare a Tamriel e per chi non ci è ancora stato.La nuova modalità Pesca di Skyrim consente di far abboccare all’amo oltre 20 specie acquatiche uniche nei numerosi specchi d’acqua della zona. Cucina il pescato per un lauto pasto, esponilo come trofeo nel tuo rifugio o tienilo nel tuo acquario domestico. Con i numerosi punti di pesca di Skyrim situati nei luoghi più sensazionali e tranquilli della regione, prenditi qualche momento per rilassarti sulla riva mentre affronti le tue missioni.

Skyrim Anniversary Edition contiene Skyrim Special Edition e TUTTE le creazioni del Creation Club pubblicate in precedenza (incluse le quattro creazioni gratuite).



I giocatori potranno anche godere di una nuovissima serie di creazioni, tra cui nuove modalità di gioco e nuove missioni che attingono alla storia di Tamriel. In “Fantasmi del Tribunale” guadagnerai tante nuove armi e armature già presenti in The Elder Scrolls III: Morrowind, mentre in “La causa” incontrerai la Mitica Alba, che mira a creare un nuovo portale dell’Oblivion, e troverai nemici, luoghi e armi nuovi di zecca, tra cui un cavallo daedrico evocabile! Questi sono solo alcuni dei nuovi e fantastici contenuti in uscita a novembre per celebrare il decimo anniversario.



