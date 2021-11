Combatti contro draghi, Draugr, troll e altro in The Elder Scrolls V: Skyrim il gioco da tavolo

Modiphius Entertainment ha presentato oggi The Elder Scrolls V: Skyrim® – The Adventure Game. Questo nuovo gioco di avventura ed esplorazione (fino a quattro giocatori) invita gli aspiranti avventurieri a tornare nelle terre gelate di Skyrim. Impugna le armi contro draghi, Daedra, troll e molte altre creature miserabili per aiutare la gente comune e combatti per la gloria.



The Elder Scrolls V: Skyrim - The Adventure Game arriverĂ nell'estate del 2022 e attualmente in preordini tramite Gamefound.







