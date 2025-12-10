Crimson Desert - doppio riconoscimento da PlayStation

Pearl Abyss ha annunciato oggi che Crimson Desert , l'attesissimo titolo d'azione e avventura open world dello studio, è stato premiato due volte questa settimana da PlayStation, a dimostrazione del crescente entusiasmo globale in vista del lancio del gioco.

Inoltre, il PlayStation Blog ha ufficialmente nominato Crimson Desert per la categoria Gioco più atteso del 2026 e oltre nell'ambito degli annuali PS Blog Game of the Year Awards.

"Siamo onorati di vedere Crimson Desert riconosciuto dalla community e dalla piattaforma PlayStation in modi così significativi", ha dichiarato un portavoce di Pearl Abyss. "Il nostro team si impegna a offrire un'avventura indimenticabile e questo riconoscimento ci ispira mentre ci avviciniamo al lancio".

Informazioni sui premi Gioco dell'anno del PS Blog I PlayStation Blog Game of the Year Awards celebrano i titoli più straordinari in 19 categorie, mettendo in luce creatività, maestria e esperienze di gioco memorabili. Essendo un programma guidato dalla community, tutti i vincitori vengono decisi esclusivamente tramite il voto dei giocatori. I giochi che riceveranno la maggioranza dei voti in ogni categoria si aggiudicheranno i trofei PS Blog Bronzo, Argento, Oro o Platino, quando i risultati saranno annunciati nelle prossime settimane.

Crimson Desert riflette il forte interesse dei giocatori, poiché solo i voti della community determinano i vincitori. La nomination di

I preordini sono ora disponibili su PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam e Apple Mac. I giocatori possono acquistare sia le edizioni digitali che quelle fisiche presso i rivenditori partecipanti in tutto il mondo.