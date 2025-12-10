Il gelo arriva in Battlefield 6 e alla Stagione 1 di REDSEC

Battlefield Studios ha lanciato nuovissimi contenuti stagionali per Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, con l'uscita odierna della Stagione 1 - Offensiva invernale .

Questo aggiornamento include una versione ghiacciata della mappa Empire State per esperienze di gioco a tempo limitato, un tracciato bonus che include la nuova piccozza da ghiaccio e molto altro. L'aggiornamento Offensiva invernale arriva anche in corrispondenza dell'inizio dell'accesissima competizione della REDSEC Elite Series.

Gli utenti possono equipaggiarsi, tenersi al caldo e prendere il controllo totale del quartiere di Brooklyn in Congelamento, un aggiornamento grafico a tempo limitato della mappa Empire State in Battlefield 6 e REDSEC. Per questo evento in Battlefield 6 , saranno disponibili versioni speciali di Conquista e Dominio insieme alla meccanica di Congelamento. Con questa meccanica, le aree attorno alla zona di combattimento avranno temperature sotto zero.

Col passare del tempo, i soldati avvertiranno gli effetti del Congelamento. Per evitare di congelarsi, potranno scattare oppure usare un Iniettore di adrenalina. In alternativa, possono recarsi nelle zone di calore designate sulla mappa per scongelarsi. Questa meccanica è attiva solo in esperienze specifiche ed è progettata per mettere alla prova le squadre nella gestione tattica delle risorse. I soldati in battaglia congeleranno nel tentativo di catturare un obiettivo cruciale oppure avranno sufficienti fonti di calore con cui bruciare la concorrenza?

Congelamento arriva anche in REDSEC e presenterà una variante a tempo limitato in Guanto d'arme che aggiunge all'implacabile natura dell'esperienza le rigide condizioni invernali. Congelamento in Guanto d'arme avrà un set fisso di tre missioni in ogni partita: Stallo, Estrazione e Rottami.

Con il tracciato bonus di Offensiva invernale, sarà possibile accedere a diversi nuovi oggetti sbloccabili, tra cui la nuova piccozza da ghiaccio e ricompense per la personalizzazione premium.

Per chi padroneggia Portal, l'aggiornamento Offensiva invernale consentirà d'ora in avanti di usare le seguenti nuove funzionalità nelle proprie creazioni, offrendo più libertà che mai nel creare e personalizzare esperienze indimenticabili.

Guanto d'arme verificato - L'intera offerta di modalità di REDSEC è ora disponibile in Portal. Gli utenti possono creare la propria esperienza di Guanto d'arme, sia amatoriale che competitiva, con tutte le missioni disponibili!

Empire State: Congelamento - Usate la versione invernale di Empire State come sfondo per una creazione personalizzata ricca di distruzione, oppure aggiungetela semplicemente alla rotazione mappe di un'esperienza verificata realizzata con cura.

Meccanica di congelamento - Anche nel caldo del Cairo, usate questa nuova meccanica per aggiungere zone di congelamento e di calore all'esperienza.

Infine, questa settimana segna anche l'inizio della REDSEC Elite Series e della Open Series.

L'aggiornamento Offensiva invernale (patch 1.1.3.0) include anche miglioramenti alla chiarezza visiva dei soldati, all'affidabilità delle armi, al comportamento dei veicoli, alla coerenza dell'audio e al flusso generale di gioco.

