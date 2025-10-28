REDSEC - DEBUTTA IL BATTLE ROYALE GRATUITO DI BATTLEFIELD

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno lanciato Battlefield REDSEC , un'esperienza gratuita capace di ridefinire il genere costruita sull'iconico DNA di Battlefield, che propone una nuova e audace interpretazione del genere Battle Royale, un'intensa modalità competitiva a squadre chiamata Guanto d'arme e nuovi modi per sfruttare la potenza di Portal a Fort Lyndon. REDSEC debutta insieme alla Stagione 1 di Battlefield™ 6 , la quale porta il conflitto nella California del Sud introducendo nuovi contenuti stagionali nell'esperienza di guerra totale suprema.

Da oggi sarà possibile unirsi alla battaglia gratis* con il lancio di Battlefield REDSEC , una sandbox esplosiva ambientata tra le villette e le spiagge della California, in un ambiente distruttibile chiamato Fort Lyndon.

Come parte di questo pacchetto gratuito, sarà possibile tuffarsi nella più grande mappa di Battlefield di sempre, Fort Lyndon, e vivere una nuova esperienza intrisa del DNA di Battlefield che si fonde con il meglio dei Battle Royale, dando alla tua squadra opportunità uniche di affrontare ogni partita e ottenere la vittoria finale. Le squadre si lanceranno in una battaglia da 100 partecipanti, esploreranno uno scenario enorme in cerca del bottino più potente e abbatteranno le squadre nemiche vivendo l'inconfondibile esperienza di gioco di Battlefield . La potenza della distruzione tattica introduce un livello del tutto nuovo di strategia nel genere, in quanto i partecipanti dovranno creare il proprio percorso verso la vittoria o trasformare l'ambiente nella propria arma letale schiacciando le squadre avversarie. Ogni turno è un'esperienza esplosiva, sullo stile cinematografico mozzafiato per cui Battlefield è noto.

La destinazione gratuita REDSEC include anche Guanto d'arme, una nuova modalità che porta la competizione tra squadre a un nuovo livello d'intensità. In questa frenetica modalità a eliminazione, 8 squadre da 4 utenti si sfidano in una serie di missioni dinamiche a turni in formato torneo. Ogni turno prevede finestre di 5 minuti entro cui le squadre devono completare i propri obiettivi di missione. Preparati agli imprevisti: ogni turno, luogo e missione saranno variabili uniche.

Sarà possibile anche spingersi oltre i confini in REDSEC e cambiare le regole d'ingaggio con Battlefield Portal. Con questa suite di strumenti, sarà possibile creare o sperimentare le proprie esperienze di REDSEC nello spazio di gioco di Fort Lyndon, variegato e in continua evoluzione. Crea un ambiente di battaglia estenuante fatto di soli martelli da demolizione, affronta il meglio del meglio in una gara di colpi alla testa oppure dai vita a qualcosa di davvero sorprendente grazie a potenti strumenti di scripting e personalizzazione, tutti disponibili gratuitamente nella sandbox di Fort Lyndon.

“ Battlefield 6 è uscito poco più di due settimane fa e ha infranto ogni record della serie, diventando rapidamente uno dei lanci più importanti dell'anno… e non abbiamo ancora finito”, ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. “Il nuovo capitolo del nostro universo di Battlefield debutta oggi con Battlefield REDSEC , con la nostra nuova esperienza che include una Battle Royale plasmata sul DNA esplosivo della serie, con la nostra spietata modalità competitiva a squadre Guanto d'arme, e persino con nuovi modi per la nostra community di creare e sperimentare con Portal. REDSEC è tutto ciò che ami di Battlefield: distruzione, combattimenti intensi, scontri tra veicoli, in un nuovo ed enorme spazio di gioco che tutti possono provare gratuitamente.”

A partire da oggi, su tutte le piattaforme, la Stagione 1 offrirà tre fasi distinte di contenuti fino alla stagione festiva. La prima fase della Stagione 1, chiamata Operazioni canaglia, debutta oggi e include tre nuove armi, una nuova mappa, una nuova modalità multigiocatore per scontri ravvicinati e ad alta intensità chiamata Punto d'impatto, e molto altro. La nuova mappa Blackwell Fields, ambientata tra le aride sterpaglie della California del Sud, sarà l'ultima esperienza di guerra totale su vasta scala, mentre la nuova modalità Punto d'impatto offre un multigiocatore dall'alta posta in gioco tipico di REDSEC , con un'esperienza incentrata sui combattimenti 4v4 a squadre con una sola vita a disposizione. La modalità mette squadre di piccole dimensioni le une contro le altre in turni rapidi, combattendo per un unico punto di cattura.

Con la Stagione 1 arriva anche un Pass battaglia a tema “Operazioni canaglia” con 100 livelli, 6 tracciati totali e 10 di livello Prestigio. È disponibile da oggi anche un livello premium BF Pro e contenuti premium del negozio.

“Abbiamo già rivelato che questo è il nostro piano di sviluppo più ambizioso nella storia di Battlefield , e quest'oggi dimostriamo il nostro impegno in tal senso”, ha dichiarato Vince Zampella, Executive Vice President. “Fa parte della nostra promessa offrire un'ampia varietà di contenuti di qualità con cadenza regolare, garantendo che ci sarà sempre qualcosa di nuovo e inaspettato da scoprire ogni volta che si entra in battaglia.”

Faranno seguito altri due contenuti della Stagione 1 quest'anno, con Resistenza californiana in uscita il 18 novembre e Offensiva invernale in uscita il 9 dicembre. Resistenza californiana presenta una nuova mappa ambientata nei sobborghi della California del Sud e una nuova modalità chiamata Sabotaggio, in cui lo scopo è distruggere il maggior numero possibile di obiettivi prima che il turno finisca, mentre Offensiva invernale include contenuti speciali a tema stagionale.

I contenuti stagionali saranno pubblicati a cadenza regolare e aggiungeranno mappe, modalità, armi e molto altro. Tutte le funzionalità che incidono sul gameplay saranno gratuite o ottenibili come parte del nostro impegno verso un gioco leale e l'accesso per tutti gli utenti. Come fatto con Battlefield Labs, Battlefield Studios continuerà a sviluppare insieme alla sua community sia Battlefield 6 che REDSEC , tenendo in considerazione i suoi preziosi feedback man mano che questi giochi crescono e l'universo di Battlefield si espande.

Battlefield 6 è ora disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam®, EA app, Epic Games Store). Il nuovo capitolo Battlefield 6 porta il conflitto a un livello senza precedenti, con nuovissime modalità multigiocatore, una spettacolare campagna da giocare in solitaria, il ritorno di Portal con potenti strumenti di creazione e una serie di miglioramenti che hanno dato vita a un'eccezionale sandbox in cui ogni scontro, veicolo e strategia conduce alla vittoria. Battlefield 6 è disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam®, EA app, Epic Games Store).