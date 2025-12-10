Meteo, inverno anomalo: alta pressione africana e temperature fino a 20 °C

Il caldo anomalo continua a dominare la scena meteorologica, con giornate stabili, soleggiate e valori termici ben oltre la media. Anche oggi l’Italia si ritrova in una fase di persistenza anticiclonica che, secondo gli esperti, potrebbe prolungarsi ancora a lungo.

Alta pressione africana sul Mediterraneo

Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it spiega che “le condizioni atmosferiche restano quasi immobili a causa di un vero e proprio blocco atmosferico, responsabile dell’assenza di precipitazioni e di temperature insolitamente elevate per dicembre”.

Un vasto campo di alta pressione africana, accompagnato da aria calda in quota, sta infatti espandendosi su tutto il Mediterraneo e verso il cuore dell’Europa, bloccando sia le perturbazioni atlantiche sia le più rare irruzioni fredde dalle regioni polari.

Effetti nelle diverse regioni italiane

Nei prossimi giorni l’anticiclone mostrerà effetti diversi a seconda delle aree. Al Sud e sulle isole maggiori prevarrà il sole, con valori massimi che potranno sfiorare i 20°C, un’anomalia rilevante per il mese di dicembre. Situazione simile al Centro, dove il clima mite caratterizzerà le zone appenniniche e le coste adriatiche, complice una ventilazione molto debole.

Nelle aree interne e su alcuni tratti del litorale tirrenico, come quello toscano, prevalgono invece condizioni più grigie: tra notte e mattina si formeranno nubi basse e banchi di nebbia, capaci di mantenere temperature più fresche rispetto alle zone collinari e montane.

Al Nord il contrasto sarà evidente. Le Alpi godranno di cieli limpidi e temperature elevate, con lo zero termico oltre i 3.500 metri. In Pianura Padana, invece, si estenderà un persistente “tetto” di nebbie e nubi basse, stabile per molte ore e in grado di limitare il riscaldamento diurno. Una condizione che comporterà anche un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria.

Sui litorali liguri sono attese giornate grigie con nubi di tipo marittimo e possibili episodi di pioviggine. Secondo Gussoni, questo scenario resterà pressoché invariato almeno fino al weekend.