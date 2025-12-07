Meteo, alta pressione africana fino a Santa Lucia: sole anomalo, nebbie e nubi basse in pianura

L’azione dell’anticiclone africano continuerà a influenzare il Paese almeno fino a Santa Lucia, garantendo condizioni stabili ma non uniformi. Come spiegano i meteorologi, l’alta pressione durante i mesi autunnali e invernali non assicura sole ovunque: entrano in gioco caratteristiche atmosferiche tipiche della stagione.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una fase di tempo stabile e temperature spesso superiori alla media, ma con notevoli differenze tra zone costiere, montagne e pianure. In quota e lungo i litorali prevarranno cieli sereni e clima mite; nelle aree interne, nei fondovalle e in Pianura Padana l’alta pressione tenderà invece a comprimere l’umidità nei bassi strati, favorendo nebbie e nubi basse.

Durante l’autunno e l’inverno queste formazioni si dissolvono con molta difficoltà, a causa delle notti più lunghe e delle temperature fredde che riducono i moti di rimescolamento dell’aria. Fenomeni che in primavera ed estate sono invece molto più frequenti, complici l’irraggiamento solare e l’instabilità responsabile anche dei temporali di calore.

Con l’attuale configurazione, l’alta pressione garantisce dunque sole in montagna e sulle coste e maggiore probabilità di foschie e nubi sulle pianure del Nord. In Val Padana torneranno le classiche nebbie, mentre tra Liguria e Toscana si formeranno le tipiche nubi marittime note come Maccaja. Altrove prevarranno cieli sereni.

Dove splenderà il sole, le temperature saliranno anche di 10°C oltre la media del periodo, soprattutto in montagna, con conseguente fusione della neve caduta nelle settimane precedenti. Nel frattempo una perturbazione atlantica in transito tra Svizzera e Germania porterà temporanei addensamenti sulle Alpi e qualche fiocco oltre i 2000 metri, mentre al Sud persisteranno locali annuvolamenti prima di un nuovo miglioramento.

Dalla Festa dell’Immacolata il clima diventerà monotono e sempre più mite, dominato dall’anticiclone africano. Un possibile cambiamento appare dopo Santa Lucia, quando il tramonto inizierà a verificarsi più tardi e potrebbe favorire un’evoluzione verso un aumento della nuvolosità, dato che resta comunque da confermare.

Domenica 7 – Nord: velature diffuse e neve sulle Alpi di confine. Centro: prevalenza di sole. Sud: miglioramento con prevalenza di schiarite e isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria.

Lunedì 8 – Nord: sole diffuso, nubi basse in Val Padana nelle ore notturne. Centro: condizioni stabili e soleggiate. Sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Martedì 9 – Nord: sole prevalente, nubi basse in Val Padana e pioviggine sulla Liguria. Centro: bel tempo, nubi sulla Toscana. Sud: condizioni stabili con prevalenza di sole.