Golden Globe 2026: nomination, film e star in corsa per l'83esima edizione
Scopri tutte le nomination dell’83ª edizione dei Golden Globe 2026, dove star e film di punta si sfidano per conquistare il prestigioso riconoscimento. L’annuncio a Los Angeles segna l’inizio ufficiale della stagione dei premi, con “Una battaglia dopo l’altra” in testa alle candidature. Resta con noi per scoprire chi salirà sul palco e conquisterà il cuore della critica e del pubblico. La corsa ai Golden Globe è appena iniziata!
Le nomination degli Golden Globe 2026, annunciate a Los Angeles, aprono ufficialmente la season award e delineano i titoli e i protagonisti che guideranno la nuova stagione dei premi. A dominare la lista è Una battaglia dopo l’altra, che ottiene 9 candidature e si conferma tra i film più attesi dell’anno.
La cerimonia di premiazione è in programma l’11 gennaio e sarà condotta nuovamente dalla comica Nikki Glaser, già apprezzata nella scorsa edizione.
Il film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio nel ruolo principale, concorre come Miglior film musicale o commedia, Miglior regia, Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora. Tra le candidature spiccano anche quelle per Chase Infiniti, Tatiana Taylor, Sean Penn e Benicio del Toro.
A seguire, tra i titoli più nominati: Sentimental Value (8), Sinners (7), Hamnet (6), Frankenstein e Wicked – Parte 2 (5).
Nelle categorie dedicate alle interpretazioni femminili si contendono il premio Julia Roberts per After the Hunt, Jessie Buckley per Hamnet, Emma Stone per Bugonia, Jennifer Lawrence per Die My Love e Cynthia Erivo per Wicked – Parte 2. Tra gli interpreti maschili emergono Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Jeremy Allen White (Springsteen: Liberami dal nulla), George Clooney (Jay Kelly) e Timothée Chalamet (Marty Supreme).
Per i ruoli non protagonisti spiccano Emily Blunt, Ariana Grande, Jacob Elordi, Paul Mescal e Adam Sandler.
Nel panorama delle serie tv domina The White Lotus (HBO Max) con 6 nomination, tra cui Miglior serie drammatica, in competizione con The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance e Slow Horses. Per la categoria commedia o musical concorrono Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building e The Studio.
Sono inoltre state ufficializzate le candidature complete per ogni categoria dell’83esima edizione dei Golden Globe.
Miglior film drammatico: Frankenstein; Hamnet; Un semplice incidente; L’agente segreto; Sentimental Value; I peccatori.
Miglior film musical o commedia: Blue Moon; Bugonia; Marty Supreme; No Other Choice – Non c’è altra scelta; Nouvelle Vague; Una battaglia dopo l’altra.
Miglior regista: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra); Ryan Coogler (I peccatori); Guillermo del Toro (Frankenstein); Jafar Panahi (Un semplice incidente); Joachim Trier (Sentimental Value); Chloé Zhao (Hamnet).
Miglior attore in un film drammatico: Joel Edgerton (Train Dreams); Oscar Isaac (Frankenstein); Dwayne Johnson (The Smashing Machine); Michael B. Jordan (I peccatori); Wagner Moura (The Secret Agent); Jeremy Allen White (Springsteen: Liberami dal nulla).
Miglior attrice in un film drammatico: Jessie Buckley (Hamnet); Jennifer Lawrence (Die My Love); Renate Reinsve (Sentimental Value); Julia Roberts (After the Hunt); Tessa Thompson (Hedda); Eva Victor (Sorry, Baby).
Miglior attore in un film musical o commedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme); George Clooney (Jay Kelly); Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra); Ethan Hawke (Blue Moon); Lee Byung-hun (No Other Choice); Jesse Plemons (Bugonia).
Miglior attrice in un film musical o commedia: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You); Cynthia Erivo (Wicked – Parte 2); Kate Hudson (Song Sung Blue); Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra); Amanda Seyfried (Il Testamento di Ann Lee); Emma Stone (Bugonia).
Migliore attore non protagonista: Benicio Del Toro (Una battaglia dopo l’altra); Jacob Elordi (Frankenstein); Paul Mescal (Hamnet); Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra); Adam Sandler (Jay Kelly); Stellan Skarsgard (Sentimental Value).
Migliore attrice non protagonista: Emily Blunt (The Smashing Machine); Elle Fanning (Sentimental Value); Ariana Grande (Wicked – Parte 2); Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value); Amy Madigan (Weapons); Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra).
Miglior film straniero: Un semplice incidente; No Other Choice; L’agente segreto; Sentimental Value; Sirat; La voce di Hind Rajab.
Miglior sceneggiatura: Una battaglia dopo l’altra; Marty Supreme; I peccatori; Un semplice incidente; Sentimental Value; Hamnet.
Miglior film d’animazione: Arco; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Elio; KPop Demon Hunters; Little Amélie or the Character of Rain; Zootropolis 2.
Miglior colonna sonora: Alexandre Desplat (Frankenstein); Ludwig Göransson (I peccatori); Jonny Greenwood (Una battaglia dopo l’altra); Kangding Ray (Sirat); Max Richter (Hamnet); Hans Zimmer (F1).
Miglior canzone originale: Dream As One (Avatar: Fire and Ash); Golden (KPop Demon Hunters); I Lied To You (I peccatori); No Place Like Home (Wicked – Parte 2); The Girl in the Bubble (Wicked – Parte 2); Train Dreams (Train Dreams).
Miglior film per incassi: Avatar – Fuoco e cenere; F1; KPop Demon Hunters; Mission: Impossible – The Final Reckoning; I peccatori; Weapons; Wicked – Parte 2; Zootropolis 2.
Miglior serie drammatica: The Diplomat; The Pitt; Pluribus; Severance; Slow Horses; The White Lotus.
Miglior serie commedia o musical: Abbott Elementary; The Bear; Hacks; Nobody Wants This; Only Murders in the Building; The Studio.
Miglior attore in una serie drammatica: Sterling K. Brown (Paradise); Diego Luna (Andor); Gary Oldman (Slow Horses); Mark Ruffalo (Task); Adam Scott (Severance); Noah Wyle (The Pitt).
Miglior attrice in una serie drammatica: Kathy Bates (Matlock); Britt Lower (Severance); Helen Mirren (Mobland); Bella Ramsey (The Last of Us); Keri Russell (The Diplomat); Rhea Seehorn (Pluribus).
Miglior attore in una serie commedia: Adam Brody (Nobody Wants This); Steve Martin (Only Murders in the Building); Glen Powell (Chad Powers); Seth Rogen (The Studio); Martin Short (Only Murders in the Building); Jeremy Allen White (The Bear).
Miglior attrice in una serie commedia o musical: Kristen Bell (Nobody Wants This); Ayo Edebiri (The Bear); Selena Gomez (Only Murders in the Building); Natasha Lyonne (Poker Face); Jenna Ortega (Mercoledì); Jean Smart (Hacks).
Miglior miniserie o film televisivo: Adolescence; All Her Fault; The Beast In Me; Black Mirror; Dying for Sex; The Girlfriend.
Miglior attore in una miniserie o film tv: Jacob Elordi (La strada stretta verso il profondo Nord); Paul Giamatti (Black Mirror); Stephen Graham (Adolescence); Charlie Hunnam (Monster: La storia di Ed Gein); Jude Law (Black Rabbit); Matthew Rhys (The Beast In Me).
Miglior attrice in una miniserie o film tv: Claire Danes (The Beast In Me); Rashida Jones (Black Mirror); Amanda Seyfried (Long Bright River); Sarah Snook (All Her Fault); Michelle Williams (Dying for Sex); Robin Wright (The Girlfriend).
Miglior attore non protagonista in serie o miniserie: Owen Cooper (Adolescence); Billy Crudup (The Morning Show); Walton Goggins (The White Lotus); Jason Isaacs (The White Lotus); Tramell Tillman (Severance); Ashley Walters (Adolescence).
Miglior attrice non protagonista in serie o miniserie: Carrie Coon (The White Lotus); Erin Doherty (Adolescence); Hannah Einbinder (Hacks); O’Hara (The Studio); Parker Posey (The White Lotus); Aimee Lou Wood (The White Lotus).
Miglior performance di Stand-Up Comedy: Bill Maher (Is Anyone Else Seeing This?); Brett Goldstein (The Second Best Night of Your Life); Kevin Hart (Acting My Age); Kumail Nanjiani (Night Thoughts); Ricky Gervais (Mortality); Sarah Silverman (Postmortem).
Miglior podcast: Armchair Expert with Dax Shepard; Call Her Daddy; Good Hang with Amy Poehler; The Mel Robbins Podcast; Smartless; Up First.
Fuori dalle candidature il film italiano Familia di Francesco Costabile. Le speranze italiane si concentrano ora sugli Oscar 2026, dove il film rappresenterà l'Italia nella categoria Miglior film internazionale. La shortlist sarà annunciata il 16 dicembre, mentre le nomination ufficiali arriveranno il 22 gennaio. La cerimonia si terrà il 15 marzo a Los Angeles.